Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak: İşverenlerimizin bize borcu var

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)TÜRK-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "İşverenlerimize şunu söylüyoruz. Pandemi koşulları herkesin belini büktü. İşler azaldı, ihracat daraldı, tedarik zincirinde sorunlar yaşandı. Evet, bunları biliyoruz, bu ülkede yaşıyoruz, Ancak siz de şunu iyi bilin ki, bu ülkede herkes evindeyken, karantinadayken, hastalıktan korkarken, kaçarken, biz kaçmadık. Tezgahımızın başındaydık. Ülkemiz ekonomisini ayakta tutmak için, sanayi üretimine destek olmak için, sizin karlarınız için, canımız pahasına çalıştık, üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde, bize borcunuz var. İş verenlerimizin, çarkları dönenlerin, bize borcu var" dedi.

Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi 1'inci Olağan Kurulu Toplantısı Podyumpark Davet Salonu´nda yapıldı. Kongreye Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ile Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Selda Tekman ile sendika üyeleri katıldı.

Törende konuşan Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası'nın ilklerin ve yeniliklerin sendikası olduğunu belirerek, "Türk Metal´in tarihinde ilk kez, bir kadın üyemiz şube başkanı oldu. Bu yenilik, sendikamız için yeni ufukların kapısını aralayacak, özellikle kadın üyelerimizin, sendikal mücadelede önünü açacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Yeni kurduğumuz Bursa Şubemizin çiçeği burnunda başkanı Selda Tekman´ın bu başarısı, bütün kadın üyelerimize örnek olmalıdır. Onları teşvik etmelidir. Türk Metal´e yürekten bağlı, çalışkan, dürüst, yeniliklere ve kendini geliştirmeye açık, belki de en önemlisi, emek mücadelesini hayat mücadelesi haline getirmiş her kadın üyemizi, bu sürece davet ediyorum ve onların, sendikamıza yapacağı katkıların bizim için çok değerli olduğuna bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

'170 ARKADIŞIMIZI GERİ ALDIRDIK'

Konuşmasında, Türkiye'de son dönemde 8 cep telefonu fabrikası kurulduğunu ifade eden Kavlak, "Bunlarda örgütlenmeye başladık. 7'sinde direne direne örgütlenip, bakanlıktan yetkimizi aldık. Artık sözleşme aşamasına geldik. Ancak birinde sorun yaşadık. Haberlerde gördünüz, bir cep telefonu fabrikasında, işveren, çoğunluğu sağlayıp yetki almamıza rağmen, üyelerimizi işten attı. Yalnızca sendikalı oldukları için, iyi bir yaşam, güzel bir gelecek istedikleri için, çoğunluğu kadın olan 170 arkadaşımızı kapının önüne koydu. Peki, biz ne yaptık? Hemen direnişe geçtik. O işverene bu dünyayı dar ettik. Yok öyle yağma dedik. 170 arkadaşımızı geri aldırdık. Sen, ülkemize geleceksin, yatırım yapacaksın, ürettiğini bizim insanımıza satacaksın, kazanacaksın, karlarına kar katacaksın, sonra da benim işçi arkadaşımı asgari ücrete çalıştıracaksın, karın tokluğuna çalıştırıp sömüreceksin. Yok öyle yağma. Bu ülkede emekçiler var. Bu ülkede emeğin örgütlü gücü var. Sendikalar var. Bu ülkede Türk Metal var. Bu ülkede Türk-İş var" diye konuştu.

'GEÇEN HAFTA TASLAĞIMIZI MESS´E VERDİK, SÜRECİ BAŞLATTIK'

Yeni bir sürecin başlangıcında olduklarının altını çizen Pevrul Kavlak, "MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için kolları sıvadık, yola çıktık. Üyelerimize yönelik anket çalışmalarının ardından daha sonra, 21 Ağustos günü MESS´e bağlı iş yerlerimizin temsilcileriyle Ankara´da bir araya geldik. Bir atölye çalışması yaptık. Onların taleplerini, önerilerini aldık. Ardından, yeniden Başkanlar Kurulumuzu topladık. Taslağımıza son şeklini verdik. 25 Ağustos günü de düzenlediğimiz bir basın toplantısıyla sözleşme taslağımızı kamuoyuna açıkladık. İlk altı ay için ücretlerimize, toplamda yüzde 29,57 artış talep ettik. Geçen hafta taslağımızı MESS´e verdik, süreci başlattık. İnşallah bu ayın 12´sinde ilk oturumu yapacağız. Bu işi çok uzatmadan, iyi bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

'HERKES EVİNDEYKEN BİZ KAÇMADIK'

Pandemi nedeniyle her kesimin olumsuz etkilendiğini belirten Pevrul Kavlak, "Biz işverenlerimize şunu söylüyoruz. Evet, pandemi koşulları herkesin belini büktü. İşler azaldı, ihracat daraldı, tedarik zincirinde sorunlar yaşandı. Evet, bunları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz, Ancak siz de şunu iyi bilin ki, bu ülkede herkes evindeyken, karantinadayken, hastalıktan korkarken, kaçarken, biz kaçmadık. Tezgahımızın başındaydık. Ülkemiz ekonomisini ayakta tutmak için, sanayi üretimine destek olmak için, sizin karlarınız için, canımız pahasına çalıştık, canımız pahasına. Biz, üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde. Bize borcunuz var. İşverenlerimizin, çarkları dönenlerin, bize borcu var. Bu ülkeyi yönetenlerin, ülkemizin birliği, beraberliği için şehit olan Ahmetlere, Mehmetlere olduğu kadar, ekonomiyi ayakta tutmak için hastalanıp iş başında şehit olan Covid-19 virüsü nedeniyle can veren o kardeşlerimize, canlarımıza, herkesin borcu var" ifadelerini kullandı.

Pevrul Kavlak'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Selda Tekman oldu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

