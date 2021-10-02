Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi Liseli gençlerin 'omuz atma' kavgası kamerada Başına taşla vurulan liseli gençlerden biri bayıldı, arkadaşları uzun süre kendine getirmeye çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi Liseli gençlerin 'omuz atma' kavgası kamerada Başına taşla vurulan liseli gençlerden biri bayıldı, arkadaşları uzun süre kendine getirmeye çalıştı

İHA

Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi Liseli gençlerin 'omuz atma' kavgası kamerada Başına taşla vurulan liseli gençlerden biri bayıldı, arkadaşları uzun süre kendine getirmeye çalıştı

Bursa'da omuz atma tartışması yüzünden liseli onlarca genç birbirine girdi. Çıkan kavgada başına taşla vurulan biri olay yerinde bayılırken, arkadaşları bayılan genci dakikalarca uyandırmaya çalıştı. O anlar bir başka liseli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumalıkızık M.A.E. Lisesinde okuyan iki grup öğrenci arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gençler birbirine girdi. Kavga sırasında gençleri ayırmak bir türlü mümkün olmadı. Arbedede başına taşla vurulan bir genç bayılarak yere düştü. Gencin arkadaşları bayılan öğrenciyi uzun süre yüzüne su sıkarak kendine getirmeye çalıştı. O anlar bir başka liseli genç tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bir gencin 'polis geliyor' diye bağırması üzerine gençler dağılırken, yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İznik Gölü'ne hayat verecek bir proje daha
YEREL HABERLER İznik Gölü'ne hayat verecek bir proje daha
Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB’ye devrediyor
YEREL HABERLER Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB’ye ...
Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak: İşverenlerimizin bize borcu var
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak: ...
Bursaspor’da Kocaeli kampı başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Kocaeli kampı başladı
YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor
YEREL HABERLER YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor
Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın
BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı’nda
YEREL HABERLER BTSO üyeleri Los Angeles Textile Fuarı’nda
Hayat Hastanesi’nin Gebe Okulu’na büyük ilgi
YEREL HABERLER Hayat Hastanesi’nin Gebe Okulu’na büyük ilgi
Ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Bursasporlu futbolcu Namiq Alasgarov’a Milli davet
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Namiq Alasgarov’a Milli davet
Başkan Erdem sahada
YEREL HABERLER Başkan Erdem sahada
Bursa'da polisin Türk bayrağı hassasiyeti Bursa'da Türk bayrağına yapılan saygısızlığa polisten müdahale
YEREL HABERLER Bursa'da polisin Türk bayrağı hassasiyeti Bursa'da ...
Deniz otobüsünde cinsel saldırı iddiasına 10 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Deniz otobüsünde cinsel saldırı iddiasına 10 yıl ...
Bosna’dan Nilüfer’e dostluk ziyareti
YEREL HABERLER Bosna’dan Nilüfer’e dostluk ziyareti
Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen patron şimdi yandı Erkeklerle aynı işi daha ucuza yapan kadın işçiye tazminat Kadın işçinin ayrımcılık tazminat zaferi
YEREL HABERLER Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen ...
Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ...
(Özel) Sağlık Müdürü'nden aşı açıklaması "Benim eşim de hekim, bir zararı olduğuna inansak tek evladımıza 16 yaşında iki aşı yaptırmazdık’’ "Bizim bütün sağlık tesislerimizde, bütün aşı merkezlerimizde hekim arkadaşlarımız var. Doğru ve sağlıklı bilgiyi sahibinden almak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle yapmamak lazım" "Bursa diğer illere göre daha iyi bir durumda. Bursa’da 4 milyon doz aşı yapıldı"
YEREL HABERLER (Özel) Sağlık Müdürü'nden aşı açıklaması "Benim eşim ...
Türk mantarının borsasını Alman kurdu Almanya’dan geldi, kilosu 4 bin avro olan profesyonel trüf mantarı uzmanları yetiştiriyor Alman akademisyen, Türkiye’de yetişen trüf mantarlarını Avrupa’ya ihraç ediyor Çok değerli olan beyaz trüf mantarı Türkiye’nin birçok yerinde yetişiyor, ancak bulmak çok zor
YEREL HABERLER Türk mantarının borsasını Alman kurdu Almanya’dan ...
Bursa yolu çile dolu
YEREL HABERLER Bursa yolu çile dolu
Ameliyatla aşırı terlemeden kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER Ameliyatla aşırı terlemeden kurtulmak mümkün
Özcan Bizati: “Kamptaki birliktelik bize başarı getirecek"
YEREL HABERLER Özcan Bizati: “Kamptaki birliktelik bize başarı ...
AK Parti her alanda üreticinin yanında
YEREL HABERLER AK Parti her alanda üreticinin yanında
Traktörün otomobile çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Traktörün otomobile çarptığı kaza kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.