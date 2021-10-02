İznik Gölü'ne hayat verecek bir proje daha

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü çevre yatırımlarına devam ediyor. İznik Gölü'nün evsel atık sulardan arındırılması hedefiyle Elbeyli Mahallesi'ne atık su arıtma tesisi yapılıyor.

Daha yaşanılabilir bir Bursa için, İznik İlçesi'nin Elbeyli Mahallesinde yapılacak olan atık su arıtma tesisi bölgedeki evsel atık suları arıtacak. Elbeyli, Ömerli, İnikli, Gürmüzlü ve Tacir kırsal mahallelerinin daha önce fosseptikte biriktirilen evsel atık suları arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra doğal ortama bırakılacak.Bünyesinde bulunan 15 İleri teknoloji arıtma tesisi ile çevre duyarlılığını en üst düzeye çıkaran BUSKİ, Elbeyli Atıksu Arıtma Tesisi ile yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş olacak.

İznik Elbeyli Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgilendirmede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '' Elbeyli Atıksu Arıtma Tesisi, bölgedeki atık suları toplayarak, arıtıldıktan sonra kontrollü bir şekilde deşarj edilecek. Böylelikle Elbeyli Deresi su kalitesinde iyileşme sağlanacak'' dedi.

Proje kapsamında, terfi merkezi, betonarme platform, biyolojik arıtma ünitesi, deşarj ve kolektör hatları ve yağmursuyu ızgaraları yapılacağı ifade eden Başkan Aktaş, ''Tesisimiz aynı zamanda ileri biyolojik atık su arıtma tesisi özelliğine sahip olacaktır. Özellikle evsel atık suların arıtılarak çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi amacı ile tasarlanan bu tesisle İznik Gölü’nün temiz kalması için bir adım daha atıyoruz” dedi.

Tesisi 2021 yılının sonunda bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aktaş, Bursa'nın dört bir yanında inşa edilen arıtma tesisleri ile Bursa halkına canla başla hizmete devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.