İnegöl’ün saklı kalmış değerleri gün yüzüne çıkıyor

İnegöl Belediyesi’nin şehrin saklı kalmış değerlerini ortaya çıkarmak adına 95 kırsal mahalleye yönelik başlattığı saha araştırması çalışmaları sürüyor. Daha önce 10 köyde yapılan saha araştırması kapsamında bugün Hacıkara Mahallesinde bölgenin tarihi ve kültürü, gelenek görenekleri, unutulmaya yüz tutmuş adetleri ile doğal güzellikleri üzerine çalışma yapıldı.

İnegöl Belediyesi, 2021 yılı Şubat ayında şehrin geçmişi ile geleceğini buluşturan özel bir çalışma başlatmıştı. İnegöl’ün saklı kalmış değerlerini ortaya çıkarmak adına 95 kırsal mahalleye yönelik startı verilen saha araştırması çalışmaları kapsamında bugüne kadar; Bilalköy, Hasanpaşa, Kulaca, Kurşunlu, Eymir, Boğazköy, Çitli, Karakadı, Dipsizgöl ve Maden Mahalleleri mercek altına alınmıştı. Kırsal mahallelerin; Tarihi ve kültürel değerleri, Mutfak kültürü, Gelenekgörenekleri, Gazi ve şehitleri, Doğal güzellikleri ile mahalleye değer katan olguların kayıt altına alındığı çalışma bugün 11’inci mahalle olan Hacıkara’da devam etti.

İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve İnegöl’ü İnegöl yapan olguları gün yüzüne çıkartıp kayıt altına almayı kapsayan çalışma; İnegöl Belediyesi bünyesinde oluşturulan araştırma ekibi tarafından sürdürülüyor. İnegöl Kent Müzesi bünyesinde oluşturulan; tarihçi, sanat tarihçi, arkeolog, folklor ve sanat eğitmenleri ile İnegöl Mutfağı ekibinden oluşan ekibin Hacıkara Mahallesindeki saha araştırması çalışmalarına Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte katıldı. Mahalle meydanında yapılan programda yöresel lezzetlerin sunumu gerçekleştirilirken, aynı zamanda yöresel oyunlar da programa renk kattı.

“Önce kendimiz keşfetmeliyiz”

Burada kısa bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizin her türlü güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bugün burada olma sebebimiz kültürel zenginliklerimiz. Malumunuz şehrimiz 81 ilin tamamından gelen vatandaşlarımız, bir de Kafkas coğrafyasından, Balkan coğrafyasından, Türki Cumhuriyetlerden ve farklı farklı bölgelerden gelen insanların yaşadığı bir şehir. Biz tabi burada İnegöl’ün saklı kalmış değerlerini de gün yüzüne çıkartarak; buranın kültürlerin başkenti olduğunu, bu kültürel zenginliklerin buluştuğu bir merkez olduğunu herkesçe bilinmesini istiyoruz. Bunu önce kendimiz anlayalım, sonrasında da anladıklarımızı diğer insanlara anlatalım ve bunun turizm etkisini gün yüzüne çıkaralım istiyoruz” dedi.

“Farklı toplumlara tanıtmak istiyoruz”

İnegöl’ün kültür zenginliğini farklı toplumlara tanıtmayı arzu ettiklerini de kaydeden Taban, “Bu çalışmayla tarihi ve kültürel değerleri, mutfak kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yeniden keşfediyoruz. Aynı zamanda kırsal mahalle araştırmalarımızda buralardaki gazi ve şehitlerimizin de tanınmasını, gençlerimizin bunları hem hayırla yad etmesi hem de bu topraklarda tesadüfi olarak yaşanmadığını bilmeleri için tanınmalarını istiyoruz. Bunlarla birlikte doğal güzellikler ve mahallelerimize değer katan tüm güzellikleri kayıt altına alıyoruz. Burada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlmek ilmek işleyerek buradaki o bütün fotoğrafa erişmek istiyoruz. Yerine göre büyüklerimize mikrofon uzatıyoruz, onların bölgeyle ilgili bilgi ve tecrübelerini alıyoruz. Gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bunları farklı toplumlara tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

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