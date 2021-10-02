Yunus Emre dostları Şadırvanlı Han’da buluştu

Osmangazi Belediyesi Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi Dil ve Edebiyat söyleşileri kapsamında Prof. Dr. Erdoğan Boz’un katılımıyla “Yunus Emre bize ne söylemek istedi?” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi’nin restore ederek eğitim ve kültür merkezi haline getirdiği tarihi Şadırvanlı Han, birbirinden farklı sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemi faaliyet programı kapsamında düzenlenen ‘Yunus Emre’ konulu söyleşi büyük ilgi gördü. Dil ve Edebiyat söyleşileri program yürütücüsü Prof. Dr. Hatice Şahin programın açılışında yaptığı konuşmada, “Dil ve edebiyat söyleşilerinin müdavimi olmanız, bu mekanda Türk diline, edebiyatına, tarihine, kültürüne dair bilgiler edinmeniz en büyük dileğimizdir. Dil ve edebiyat söyleşilerinin ilk konuğu değerli dostum, meslektaşım Prof. Dr. Erdoğan Boz oldu. Yıllardır Yunus Emre üzerine çalışmalar gerçekleştiren, görev yaptığı üniversitede Yunus Emre çalışmalarının daha etkili olması amacıyla merkez de kuran, Yunus Emre’nin vefatının 700. yıldönümünde yayınlarıyla alana katkıda bulunan hocamıza bugün aramızda olduğu için çok teşekkür ederiz.” dedi.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ağırlıkta olduğu programda Prof. Dr. Erdoğan Boz, Yunus Emre’nin hayatı hakkında genel bilgiler verdikten sonra Yunus Emre divanından örnek beyitlerden hareketle Yunus felsefesine dair çıkarımlar yapıldı. Yunus’un empatiye dayanan anlayışı “Yunus Cümle sözün senün feride/ çü söz senündürür ol sen işi de” beyti üzerinden işlendi.

Programın sonunda Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Ebru Kuybu Durmaz'ın yeni çıkan kitabı Yunus Emre Divanı (Bursa nüshası) adlı kitabı katılımcılara tanıtılarak hediye edildi.

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