Büyükataman, “Ülkü Ocakları ABD’yi bile rahatsız edecek bir konuma geldi”

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde MHP Yıldırım ilçe teşkilatının gerçekleştirdiği programda, “Ülkü ocakları koskoca ABD’yi bile rahatsız edecek bir konuma geldiyse Türk Milliyetçiliği, ülkücüler gerçekten biz doğru yoldayız.” dedi.

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt ise, “Bursa’da yarın seçim olacak gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe teşkilatımızın hazırladığı çalışmayı bugün teslim ettik” dedi. Yıldırım’da MHP üye katılım, mahalle başkanları sertifika programı ve sandık görevlileri istişare toplantısı gerçekleşti. Yıldırım’da gerçekleşen kahvaltılı programa MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Yıldırım ilçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt, İl Başkan yardımcıları, mahalle başkanları ve çok sayıda parti üyesi katıldı. Gerçekleşen programda mahalle başkanlarının sertifikaları takdim edildi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman gündeme dair açıklamalarda bulunurken, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt ilçe teşkilatının hazırladığı kapsamlı raporu Büyükataman’a sundu. Büyükataman, MHP Yıldırım İlçe Teşkilatının gerçekleştirdiği programda konuştu. ABD’nin ülkü ocaklarına ilişkin ele aldığı önergeyi değerlendiren Büyükataman, “ABD’de geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı ülkü ocaklarının bölücü bir örgüt olup olmadığının araştırılmasına yönelik bir önerge ele aldı. Dikkat edin Amerika Birleşik Devletleri ve ülkü ocakları. Koskoca ABD’yi bile rahatsız edecek bir konuma geldiyse Türk Milliyetçiliği ve ülkücüler gerçekten biz doğru yoldayız. Tedirgin olmakta endişe duymakta haklılar. Buradan bir kez daha Türk Milliyetçileri adına, ülkücüler adına ifade etmek istiyorum ki; sizi ve Türkiye’nin yarınları adına Türkiye’nin geleceği üzerine hesap yapan bütün nifak yuvaları bütün şer odakları emin olsun ki sizin rahatınızı kaçırmaya bundan sonra da devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin geleceğine dair yeni planların hayata geçirilmek istendiğine vurgu yapan Büyükataman, “Türkiye olarak gerçekten zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi Türkiye’de de sıkıntılar oluşturdu. Pandemiden kaynaklı çok önemli alanlarda başta ekonomi olmak üzere ciddi sıkıntılarla muhatap olan vatandaşlarımız var. Dünyanın hemen her ülkesinde yaşanılan birtakım sıkıntıların örneklerini Türkiye’de de birlikte yaşıyoruz. Bunlar üzerinden Türkiye’nin geleceğine dair yeni planlar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumlar istismar edilmek maksadıyla hemen her gün yeni bir senaryonun hayata geçirilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Türkiye’ye hasım ne kadar çevre varsa, bunların içeride ne kadar beraber hareket ettiği nifak yuvaları ortakları mevcutsa el birliği içerisinde yaşadığımız bu problemlerden istifade etmek üzere Türkiye’nin iyi yönetilmediğini iddia eden ve bu konuda algı oluşturmaya yönelik gayret ortaya koyan, adete gökkuşağı koalisyonu şeklinde ifade edebileceğimiz çeşitli çevrelerden kurumlardan partilerden müteşekkir bir hasım odağı var. Bunlar işi gücü bıraktılar Türkiye’nin çözüm bekleyen problemlerine çare üretmek yerine içeride ve dışarıda sosyal medyayı da yalan yanlış, bilgilendirmelerle maksatlı bir şekilde kullanmak suretiyle Türkiye’nin iyi idare edilmediğini dillendiriyorlar" dedi.

Geçmişteki birtakım senaryoların yeniden hayata geçirileceğine dair bugünlerde söylemlere şahit olmaya başladıklarının altını çizen Büyükataman, "Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yaşanan bir hadise üzerinden meseleyi farklı bir mecraya taşımaya çalıştılar. Konya’da iki aile arasındaki husumetten kaynaklı işlenen cinayetleri yine etnik temelli bir ayrışmaya malzeme yapmaya dair, gayret ortaya koydular. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak inanç ve mezhep temelli kışkırtmaların geçmişte nelere mal olduğunu görerek bu günlere geldik. AleviSünni diye, TürkKürt diye ayrıştırmaya çalıştılar. Yaşadığımız bu tecrübelerin ışığı altında bütün belaları def ederek bugünlere geldik. Ne yazıkki kendisine ana muhalefet sorumluluğu emanet edilmiş olan CHP Başta olmak üzere yine bir takım çevreler aynı senaryoları hayata geçirmenin gayretini ortaya koyuyorlar" diye konuştu.



“İhanet senaryoları hayat bulamacayak”

Ataman sözlerini şu şekilde sürdürdü: "MHP olarak dünden bugüne ifade ettiğimiz gibi bizler, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen bir anlayışın mensuplarıyız. AK Parti ile 15 Temmuz tarihinde devlet olarak maruz kaldığımız ihanet kalkışmasından bugüne birlikte omuz omuza ülkemizin bekasını temin konusunda bir birliktelik içerisindeyiz. MHP olarak AK Parti’yi terörle mücadele konusunda sonuna kadar destekliyoruz. MHP olarak AK Parti’yi devletimizin, ülkemizin iç ve dış güvenliği ile alakalı her olumlu adımda sonuna kadar destekliyoruz. MHP olarak AK Parti’yi temel milli meselelerde devletimizin hayrına olacak dış politikada atılacak her olumlu adımda bedeli neye mal olursa olsun destekledik bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Biz ayrı bir siyasi partiyiz bugün AK Parti ile oluşturduğumuz Cumhur İttifakı nedeniyle bizi AK Parti’ye koltuk değneği olmakla, baraj problemi yaşıyor olmamızdan kaynaklı onları koltuklarının altına sığınmakla suçlayanlar, aslında Türk Milliyetçilerinin siyasi organizasyonu olan MHP’nin varlığının ne anlam ifade ettiğini ve bu varlık bu inanç bu dava devam ettiği müddetçe Türkiye’nin geleceğine dair ihanet senaryolarının hayat bulmayacağını gayet iyi biliyorlar.”

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt ise programda yaptığı konuşmada şunları söyledi, “ Yıldırım İlçe Başkanlığı olarak saha çalışmalarımız ve istişare toplantılarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bugün burada MHP Yıldırım İlçe Teşkilatının uç beyleri olan mahalle başkanlarımız ve sandık görevlerimizi bilgilendirme istişare toplantılarımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 55 mahalle başkanımız ataması yapılarak görevlerine başladı. Atanan mahalle başkanlarımıza sertifika verilme işlemleri devam etmekte olup bugünde yeni atanan mahalle başkanlarımıza sertifikaları verilecektir. Mahalle teşkilatlarımız ve sandık görevlilerimiz bizler için çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebepten dolayı Yıldırım İlçemizde bulunan 69 mahallemiz 6 bölgeye ayrılarak, bölge başkanlarımızın ataması tamamlanmıştır"

