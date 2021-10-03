Ceviz ağacından çapa makinesinin üzerine düşen adam ağır yaralandı

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Bursa'da ceviz ağacından çapalama makinesinin üzerine düşen adam ağır yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Hayati Günbay (38), ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek, ağacın dibindeki çapalama makinesinin üzerine düştü. Çapa makinesinin bıçaklarının üzerine düşen adam, kalçasından yaralandı. Kanlar içinde kalan adamın imdadına ailesi yetişti.

Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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