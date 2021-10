Nilüfer’de ‘Can Dostlarım Şenliği’

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu işbirliğiyle düzenlenen ‘Can Dostlarım Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi ‘4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’ kapsamında Üç Fidan Parkı’nda renkli bir etkinliğe imza attı. Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu işbirliğiyle ve sahipsiz hayvanlar için faaliyet gösteren STK'ların da katıldığı etkinliğe ilgi büyük oldu. Etkinlikte ilk olarak sahipsiz hayvanların sorunlarının ele alındığı bir panel düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kurum olarak yeryüzündeki tüm canlıların yaşama hakkına saygı duyan bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, “Doğanın bir dengesi var ve bizler de o bütünün bir parçasıyız. Ama ne yazık ki o bütüne en çok zarar veren parçasıyız. Hayvanların insanlardan korunmaya ihtiyacı olduğu için, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ilan edilmiş. Bizim her şeyden önce bu zihniyet sorununu çözmemiz gerek. Bütün canlıların yaşama hakkına saygı duymayı öğrenmemiz gerek” dedi.

Yerel yönetimlerin sadece insanlara değil hayvanlara da nitelikli bir yaşam alanı sunmakla yükümlü olduğu ifade eden Başkan Erdem, “O nedenle kentin muhtelif yerlerine sokak hayvanları için beslenme odakları, kedi evleri, güvercin evleri, otomatik mama ve su odakları yapıyoruz. Parklarımızda köpek egzersiz alanları yapıyoruz, köpekler için bir Can Dostlar Köpek Parkımız bile var. Bursa’da son yıllarda sokak hayvanlarının popülasyonunun arttığı ve grup halinde gezen sokak köpeklerinin sebep olduğu endişe sık sık gündeme getiriliyor. Nilüfer Belediyesi olarak sokak hayvanları için çözüm olacak bir doğal yaşam alanı yapabilmek için uzun süredir uğraş veriyoruz. KayapaKuruçeşme arasındaki yaklaşık 45 bin metrekarelik ormanlık alanı bu proje için kiraladık ve hemen hazırlık çalışmalarımıza başladık. Bölgede kedi ve köpekler için ayrı ayrı barınma, operasyon ve tedavi birimleri, karantina bölümleri ile köpek eğitim alanı gibi düzenlemeler yapacağız. Çalışma tamamlandığında sokaklardan toplanan hayvanlar gerekli bakımları yapıldıktan sonra, alındıkları yere değil bu doğal yaşam alanına bırakılacaklar. Böylelikle sahipsiz hayvanlar sokakta yiyecek aramak zorunda kalmadan, kendi doğal yaşam alanlarında ihtiyaçları karşılanarak bir yaşam sürecekler” diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlarının sorunlarının tüm insanların ortak problemi olduğunu ifade eden Bursa Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Melike Baysal ise, “Onların da her canlı gibi yaşam hakkı var. Sokakta insanlarımızın sahipsiz hayvanlara bakış açısı çok zayıf. Kaza sonucu yaralanan hayvanlar, aç kalan hayvanlar maalesef duyarsızlıkla karşı karşıya. Yasalarda hayvanlar can sayılıyor ama sorunlarıyla, yaşam haklarıyla alakalı gereken hassasiyet gösterilmemekte” diye konuştu.

Panelde Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Sanem Çetiner ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Etkinliğe Bursalı TV oyuncusu Ela Yörüklü de katıldı. Veterinerlik mesleği üzerine eğitimine devam ettiğini belirten genç oyuncu, sahipsiz hayvanlara karşı herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Etkinlikte kurulan STK standları da büyük ilgi gördü. Katılanlar standlardan alışveriş yaparak sahipsiz hayvanlara destek oldu. Etkinlikte Nilüfer Belediyesi’nin can dostlar için, kentin farklı noktalarına yerleştireceği beslenme otomatlarının tanıtımı da yapıldı. Düzenlenen ‘Maske yapım’ atölyesi de çocuklara keyifli anlar yaşattı. Etkinliğin sonunda ise "Denden" isimli müzik grubu sahne aldı. Sevilen grup şarkılarıyla izleyenleri keyiflendirdi.

