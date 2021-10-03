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Bursa, aile boyu eğlencenin merkezi olacak Kentin her geçen gün büyüyen ve gelişen bölgesi Demirtaş’ta Bakyapı tarafından yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi’nin açılışı için gün sayılıyor Parkur Bursa, Türkiye’nin kapalı alanda en büyük ve teknolojik ve fiziksel oyun ve eğlence merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör: "Dünyada sayılı ülkede bulunan son teknolojiye sahip eğlence ve yaşam merkezi konseptini Bursa’ya taşımanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz’’

İHA

Bursa, aile boyu eğlencenin merkezi olacak Kentin her geçen gün büyüyen ve gelişen bölgesi Demirtaş’ta Bakyapı tarafından yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi’nin açılışı için gün sayılıyor Parkur Bursa, Türkiye’nin kapalı alanda en büyük ve teknolojik ve fiziksel oyun ve eğlence merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör: "Dünyada sayılı ülkede bulunan son teknolojiye sahip eğlence ve yaşam merkezi konseptini Bursa’ya taşımanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz’’

– Bursa’nın önde gelen inşaat firmalarından Bakyapı tarafından yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi’nin (EYM) açılışı için adeta gün sayılıyor.
Kentin her geçen gün daha da gelişen bölgesi Demirtaş’ta inşa edilen tesis, Türkiye’nin kapalı alanda en büyük ve teknolojik oyun eğlence merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin sayılı büyüklükteki ilçelerinden biri olan Osmangazi’de yaptırılan Parkur Bursa EYM’de, kasım ayındaki açılış öncesi hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Son derece şık bir mimari yapıya sahip olan EYM’de, hazır giyim, kişisel bakım ve yemeiçme gibi alanlarda önde gelen firmaların mağazaları bulunurken, tesis Türkiye’nin kapalı alanda en büyük ve teknolojik oyun eğlence merkezlerinden birine de ev sahipliği yapıyor.
Parkur EYM’nin 10 bin metrekarelik bölümünde faaliyet gösterecek olan ve "ZeplinX" markasıyla hemen her yaş grubuna hitap eden oyun ve eğlence istasyonlarının bulunduğu merkezin, sadece Bursa değil Marmara Bölgesi’nde ‘’Aile boyu eğlence’’nin çekim merkezi ve tek adresi olacağına daha şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.
Son teknolojiye sahip sinema salonları ve İnteraktif bowling salonu ve doğal buz pistinin de yer aldığı, 600 araç kapasiteli kapalı otoparkın bulunduğu Parkur Bursa EYM’nin kasım ayının ortalarında hizmete girmesi planlanıyor.
Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, kentin sosyal yaşamının renklenmesi ve canlanmasına büyük katkı sağlayacak olan tesisin inşaat sürecinde misafirlerin huzurlu, temiz, konforlu ve güvenli bir ortamda alışveriş yapıp, keyifli zaman geçirebilmelerini sağlamak için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Parkur Bursa’nın yapımının her aşamasında Bursa’nın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesini dikkate alarak hareket ettiklerini vurgulayan Bakgör, şöyle konuştu:
"Dünyada sayılı ülkede bulunan son teknolojiye sahip eğlence ve yaşam merkezi konseptini Bursa’ya taşımanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bursalılar her şeyin en iyisine layık olduğu için biz de en iyisini yapmaya çalıştık. Parkur Bursa’nın, gerek şık detayları ve butik yönetim anlayışı gerek alanlarında söz sahibi firmaların mağazaları gerekse ZeplinX sayesinde sadece kentte değil, Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar için çekim merkezi olacaktır.’’
Merkezde 300’ün üzerinde kişiye istihdam olanağı sağlayacak olmaktan dolayı da ayrı bir mutluluk duyduklarını da belirten Bakgör, şunları kaydetti:
"Bursa başta olmak üzere çeşitli kentlerde binlerce huzurlu yaşam alanı inşa eden Bakyapı ailesi olarak kente yeni ve farklı bir soluk aldıracak, sosyal yaşamın renklenmesi ve canlanmasına büyük katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. ZeplinX ise bu mutluluğumuzu daha da artırıyor. Aile boyu eğlencenin merkezi olacak ZeplinX’te, hemen her yaş grubundan insanlar çok keyifli zaman geçirecek, adeta merkezden çıkmak istemeyecektir."
Bölgede bugüne kadar çok sayıda kişiyi ev sahibi yapmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını da ifade eden Veysel Bakgör, halen devam eden ve yakın zamanda yapımına başlayacakları projeler kapsamında uygun fiyatlı ve lüks binlerce konutu daha Demirtaş’a kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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