Bursa'da takla atan otomobil alev aldı

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Bursa'da kontrolden çıkarak takla atan otomobil alev aldı. İçerisindekileri yanmaktan vatandaşlar kurtardı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobil hızla kaldırıma çarparak takla attı. Sonrasında yeşillik alanda ters şekilde kaldı. Kazayı gören vatandaşlar araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartırken, kısa süre sonra otomobil alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken sonrasında ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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