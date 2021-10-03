Üniversiteliye barınma desteği

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla gündeme gelen barınma sorunu için Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Farklı şehirlerden eğitim için Bursa'ya gelen ancak kalacak yer bulamayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşuyor.

Ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ve tercih danışmanlığı gibi hizmetlerle her zaman gençlerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan üniversitelileri de yalnız bırakmadı. Yurtların yetersizliği ve yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrencilere kucak açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinde yaptığı duyuruyla online başvuru ya da telefon ile talepte bulunan öğrencileri misafirhanelere yerleştiriyor. Bugüne kadar 100 öğrencinin barınma sorunu giderilirken, gelen taleplere göre kapasite artırılıyor ve başvuru yapan herkese dönüş sağlanıyor. 3’er kişilik olan odalarda kahvaltı servis, klima, televizyon, banyo ve buzdolabı bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TAKAV Misafirhanesi’ne yerleştirilen öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite eğitimi için Kocaeli'den gelen Şevval Erkol’u kapıda karşılayan Başkan Aktaş, daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Türkiye’nin yarınları olan gençlerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Yaklaşık 2 senedir pandemiyle mücadele ediyoruz. Ama artık üniversiteler açıldı, gençlerimiz şehrimize geldi. Bu yoğun gelişin hem öğrencilerimize hem de ailelerine bazı külfetleri oldu. Öğrencilerimiz yurt ve ev bulma sorunu yaşadılar. Biz de bize başvuru yapan öğrencilerimizi başta TAKAV olmak üzere farklı misafirhanelere yerleştirdik. Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onlara sunduğumuz imkânları ve sunacağımız imkânları anlattık. Onlardaki heyecanı görmek beni de çok mutlu etti” dedi.

Ziyarete katılan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Bursa'nın farklı bir şehir olduğunu, öğrencilerin bu şehirde bol bol anılar biriktireceğini ve her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını söyledi. Misafirhanelerde kalan öğrenciler başvuru yaptıktan 3 saat sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından arandıklarını ifade etti. Odalarda kendilerine özel olarak hazırlanan hediyelerle mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, zor zamanda kendilerine destek olduğu için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kocaeli’den Bursa’ya üniversite için gelen ve TAKAV Misafirhanesi’ne yerleşen Şevval Erkol ise “Kocaeli Bursa’ya çok uzak değil ama kalmam için burada bir yer gerekiyordu. Yurt ve ev fiyatları bir öğrenciye göre gerçekten çok fazla. Benim gibi birçok öğrenci açıkta kaldı. Ben Bursa Büyükşehir Belediyesine bir başvuru formu doldurdum. Sağ olsunlar bana geri dönüş yaptılar. TAKAV Misafirhanesi’nde kalabileceğimi söylediler ve çok mutlu oldum. Buraya geldim, gelince de çok büyük bir sürprizle karşılaştım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş beni kapıda karşıladı, hediye verdi. Çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.