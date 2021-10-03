Dünya yürüyüş gününde sağlıklı hayata dikkat çektiler

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında farkındalık oluşturmak adına Mihraplı Park’ta yürüdü. Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “Sağlıklı bir toplum oluşturmak önce bireylere sağlıklı hayat bilinci aşılamaktan geçiyor” dedi.

Covid19 pandemisinin sonucunda vatandaşların hareket alanlarının kısıtlanması ve evde geçirilen sürenin artmasıyla yükselme eğilimine giren obezite ve kronik rahatsızlıklarla mücadeleye dikkat çeken Kızılay, 34 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde şubeleriyle birlikte vatandaşları sağlıklı hayata davet etti. ‘Engelsiz Bir Dünya İçin Yürü İyiliğe Öncü Ol’ sloganıyla, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürüyüş etkinliği düzenlendi. Türk Kızılay Bursa Şubesi, Başkan Prof. Dr. Murat Tutanç’ın da katılımıyla Mihraplı Park’ta yaklaşık 100 kişiyle yürüyüş yaparak farkındalık oluşturdu. Şube katılımcılara, yürüyüş sonrası mobil aşevinden sağlıklıklı ikramlıklar dağıttı.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Türk Kızılay’ın sağlıklı toplum oluşturmak için bireyleri bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Tutanç, “Toplumumuzda fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyi ne yazık ki yeterince yüksek değil. Fiziksel aktiviteler sağlık için çok önemli. Bu önemin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir hayat tarzının benimsenmesi, toplumda pek çok hastalığın yaygınlaşmasına sebep oluyor. Biz de bu bilinç düzeyini yükseltmek ve farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizle bireyleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu düşüncelerden hareketle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik öncesi katılımcılara, maske ve adım sayar dağıtılırken katılımcıların şeker, tansiyon, boykilobel ölçümü yapılarak sağlıklı hayat hakkında uzman isimler tarafından bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonrasında katılımcılara sağlıklı atıştırmalık ikram edildi.

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