Osmangazi’den serhat illerine gönül köprüsü

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, serhat illeri Kars ve Ardahan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Dündar, beylikten cihan devleti olan Osmanlı’nın kurulduğu payitaht şehir Bursa’dan gönül coğrafyasına köprüler kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. ‘Serhat İlleri Gönül Köprüleri’ gezisi kapsamında Kars ve Ardahan’a ziyaret gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki bu illerde çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak Kars Valisi ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz’ü makamında ziyaret eden Başkan Dündar, Vali Öksüz’e Orhan Gazi’nin miğferinin replikasını hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Türker Öksüz, tüm Bursalılar ve Bursa’da yaşayan Karslılara selamlarını iletti. Bursa Kars Ardahan Iğdır (KAI) Dernekleri Federasyon Başkanı İrfan Koç’un da yer aldığı ziyarette, iki şehir arasındaki yatırım imkanları istişare edildi. Başkan Dündar ve beraberindeki heyet, daha sonra Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu ziyaret etti. Temaslarına Kars’ın Arpaçay ilçesi ile devam eden Başkan Mustafa Dündar, Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ve Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın misafiri oldu. Başkan Dündar, ziyaretlerde Bursa’da tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verirken, serhat illerindeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik yapılan projeleri de yerinde inceledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘Serhat İlleri Gönül Köprüleri’ gezisi kapsamında Kars ziyaretinin ardından Ardahan’a geçti. Başkan Dündar ve beraberindeki heyet, Ardahan Valisi Hüseyin Öner’i makamında ziyaret etti. Bölgeyle ilgili gelişmelerin konuşulduğu ziyarette Vali Öner, Başkan Dündar’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, yöresel Damal Bebeği hediye etti.

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