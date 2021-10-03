Bursa kaçak içki operasyonu

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, yurda yasa dışı yöntemlerle kaçak içki taşıdığı tespit edilen İ.Ş., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.Ş.'nin otomobilinde yapılan aramalarda, 110 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ş.'nin yurt dışından yasa dışı yöntemlerle kaçak içki getirdiği bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, İ.Ş.'yi teknik takibe aldı. İ.Ş.'nin kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramalarda 110 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken İ.Ş., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-10-03 17:39:31
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