Bursaspor’da Kocaeli kampı devam ediyor

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Hazırlıklarına Kocaeli’de devam eden Bursaspor, akşam antrenmanı gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlı futbolcuların idmanda oldukça zorlandığı gözlendi.

Hazırlıklarını Kocaeli'de sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde tempolu koşular yaptı. Futbolcuların bu çalışma esnasında oldukça zorlandığı görüldü. Sakatlıkları bulunan Erhan Erentürk, Aykut Akgün, İsmail Yüksek ve Cristobal Jorquera takımdan ayrı çalışırken Ramazan Keskin ve Kubilay Sönmez'in tedavilerine devam edildi. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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