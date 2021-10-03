Polis otosu ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2´si polis 3 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da Yasin Kaplan (30) yönetimindeki otomobil, ana caddeye çıkış yapan polis memuru Mahmut Z.´nin (43) kullandığı polis otosuna çarptı. Kaza´da 2´si polis 3 kişi yaralanırken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi´nde meydana geldi. Ertuğrulgazi Caddesi´nde seyir halinde olan Yasin Kaplan yönetimindeki 16 AFA 100 plakalı otomobil, Sanayi Zafer Caddesi´nden Ertuğrulgazi Caddesi´ne çıkış yapan polis memuru Mahmut Z.´nin kulandığı 16 A 85559 plakalı polis otosuna çarptı. Kaza nedeniyle savrulan polis otosu, park halindeki başka bir otomobile çarparak, durdu. Kazada polis memurları Mahmut Z. ve Ferhat A. (26) ile otomobil sürücüsü Yasin Kaplan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki iki farklı iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülere; polis otosununa ana caddeye çıktığı sırada seyir halindeki otomobilin çarptığı ve araçların savrulduğu anlar yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-03 19:56:06



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