MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Ümit ediyorum ki, HDP'nin kapatılması gerçekleşecektir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yeni dönemde HDP ile ilgili devam eden kapatma davasının gerçekleşeceğini umut ettiğini söyledi. CHP'nin Türkiye'de Kürt sorunu varmış gibi suni bir problem çıkarmaya çalıştığını ifade eden Büyükataman, "Yeni dönemde Cumhur İttifakı olarak toplumun beklentilerine ve sistemi tıkayan problem alanlarının bertaraf edilmesine çözüm olabilecek hazırlıklar içerisindeyiz" dedi.

Partisinin Gemlik İlçe Başkanlığında düzenlediği toplantıya katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte Türkiye'nin sıkıntılardan kurtulmaya başladığını ifade ederek, yeni dönem çalışmalarının başladığı TBMM'de, pandemiden kaynaklanan sıkıntılar başta olmak üzere çözüm bekleyen toplumun bütün temel problem alanlarıyla alakalı çözümlerin ele alındığı, verimli ve huzurlu bir çalışma dönemi gerçekleştireceklerini söyledi.

Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bütün kurum ve kararlarıyla yerleşmesi hususunda bir dizi adım atmayı umut ettiklerini belirten Büyükataman, "Yeni bir anayasa yapımı başta olmak üzere, siyasi partiler kanunu, seçim sistemi gibi temel konuların yeni yönetim sistemine uygun hale getirilmesi ve toplumun beklentilerine cevap olabilecek düzenlemelerin ele alınmasına dair bir çalışma yakın zamanda mecliste başlayacak. Bu konuda Cumhur İttifakı olarak toplumun beklentilerine ve sistemi tıkayan problem alanlarının bertaraf edilmesine çözüm olabilecek hazırlıklar içerisindeyiz. Meclisin topyekûn irade koyması halinde kısa süre içerisinde bu konuların bir bir hayata geçirilmesi hususunda çalışmalar ortaya koyacağız" dedi.



"HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır"

CHP'nin Türkiye'de Kürt sorunu varmış gibi suni bir problem çıkarmaya çalıştığını ifade eden Büyükataman, “Biz bu ülkede doğulusuyla batılısıyla, kuzeylisiyle güneylisi ile kendisini nasıl ifade ediyorsa etsin bir kardeşlik hukuku anlayışı içerisinde biriz ve beraberiz. Türkiye’de sanki bir ‘Kürt sorunu’ varmışçasına ana muhalefet parti tarafından suni bir problem çıkarılmaya çalışılıyor. Türkiye’de vatandaşın iradesi ile Mecliste temsil imkanı bulan bir sürü siyasi parti var. Bunlardan bir tanesi de HDP’dir. Bu siyasi parti terör örgütü PKK ile yıllardır bütün ısrarlara rağmen ilişkilerini hiç eksik etmedi ve gizlemedi. Mecliste yer aldığı günden bu yana bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı gibi davrandı. Bütün iyi niyetlere rağmen gelinen noktada artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olmanın gereği HDP ile ilgili bilindiği üzere bir kapatma davası açılmıştır. Anayasa Mahkemesi’nde bu dava hala devam etmektedir. Yakın zamanda kapatma davası ile ilgili bir takım eksiklikler tespit edilmişti bunlarla ilgili ek savunmalar verildi. Umut ediyorum ki kapatma davası gerçekleştirilecek. Böyle bir süreçte PKK’nın siyasi uzantısı olduğu herkesçe bilinen kendileri tarafından da gizlenmeyen bu şer örgütünün mümessili konumundaki bir siyasi partiyi meşrulaştırmak adına sözde ‘Kürt sorunu’ üzerinden yeni senaryolar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Buna ön ayak olan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Türkiye’de bir Kürt sorunu yoktur. Türkiye’de kendini Kürt diye ifade eden kardeşlerimizi sorunmuş gibi takdim etmek varlıklarını bir sorunmuş gibi algılamak bu millete ihanettir” diye konuştu.

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