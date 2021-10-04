Aktaş: "Bir gün değil her gün koruyoruz"

Bursa’da sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesinden, yaralı hayvanların tedavisine kadar her alanda önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Gününde minik hayvanseverlerle farklı bir projeye imza attı.

Hayvanat Bahçesi’nde çocuklarla ahşap kuş yuvası yapma atölyesine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan güvercinleri gök yüzüne saldı. Başkan Alinur Aktaş, ecdadın hayvanları yaşatmak ve korumak için asırlar öncesinden vakıflar kurduğunu hatırlatarak, “Şefkat ve merhamet sadece insanlar için değil, hayvanlar ve beraberinde tüm canlılar için olmalı. Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sevgili yavrularımızla beraber bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik. Biz doğada hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Onların da hakları var. Avrupa’da 1822 yılında hayvanları koruma birliği kurulmasına rağmen bizim ecdadımız çok uzun yıllar öncesinden bununla alakalı vakıflar ya da hayvanları korumayla alakalı hastaneler kurmuştur. Hatta bunlarla alakalı padişahlarımızın yayınladığı fermanlar vardır. Hayvanların hayatını güvence altına almak adına da kasaplık mesleğini icra edenlere de belli oranda kedi ve köpek beslemesi için şartlar getirilmiştir. Bizim medeniyetimiz Gurabâhânei Laklakân adıyla ilk hayvan hastanesini açan bir medeniyettir ve bizim şehrimiz Bursa’dadır bu hastane. Kısacası şefkat ve merhamet sadece insanlar için değil hayvanlar için ve tüm canlılar için vardır’ dedi.

Sokak hayvanlarıyla alakalı birçok çalışmalarının olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi’nin çocukların hayvan sevgisinin artması konusunda önemli bir araç olduğunu belirtti. Başkan Aktaş, “Sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlarla alakalı önemli çalışmalar yapıyoruz. Onların tedavileri ve tekrar doğal yaşama döndürmeyle alakalı ciddi bir ekip ve ekipmanla çalışıyoruz. Yavrularımızın bu konuda daha bilinçli olmasını arzu ediyoruz. Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğümüz yılda ortalama 1200 civarında hayvanı tedavi ederek doğal yaşama bırakıyor. Bu hayvanların çoğu martı, güvercin, leylek gibi kuş türleri. Hayvanat Bahçemizde de şuan 137 türden 1106 adet hayvanın doğal koşullarına en yakın şartlarda bakım ve beslenmesi gerçekleşiyor. Yılda 15 bin civarında da çocuğumuza bu konuda eğitim veriliyor. Özellikle Bursa’daki ailelerimize buradan çağrıda bulunuyorum. Sonbahara gelmemize rağmen havalar nispeten iyi. Çocuklarını alsınlar, ailelerini eşlerini alsınlar, arkadaşlarını alsınlar, burada hem piknik yapabilecekleri hem de kafelerinden istifade edebilecekleri bir ortam ve beraberinde çeşit çeşit hayvanları tanıyabilecekleri bir ortam var. Çocuklarımızdaki hayvan sevgisini artırmak adına buranın çok güzel bir araç olduğunu ifade ediyorum’ diye konuştu.

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