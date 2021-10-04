Sürücülerin kasalı, spatulalı kavgası kamerada

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da park nedeniyle tartışan iki sürücünün meyve kasası ve spatulalı kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi'nde dün, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki sürücü arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine meyve kasası ve spatula ile saldırdı. Bu sırada yoldan geçenler, taraflara müdahale ederek ayırdı. Sürücüler olay yerinden ayrılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-10-04 12:04:40



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