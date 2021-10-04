Yeşim'de eylülün adı “Sürdürülebilirlik”

Çevre bilincini geliştirmek için eylül ayını “Sürdürülebilirlik Ayı” olarak belirleyen Yeşim, çevre, sosyal sorumluluk ve iş sağlığı güvenliği alanında çok sayıda projeye imza attı.

“Sürdürülebilirlik Ayı” etkinlikleri kapsamında 1317 Eylül tarihlerini “Çevre Haftası” olarak belirleyen Yeşim, çalışanların çocuklarının katılabileceği “Yeşil Bir Dünya Düşlüyoruz” isimli resim sergisini organize etti. 12 yaş altı çocukların çevre, enerji ve sürdürülebilirlik konulu eserlerle katıldığı serginin sürdürülebilir bir organizasyon olarak geleceğe uzanması en büyük hedef. Etkinlik kapsamında teslim alınan resimlerin tamamı özel bir organizasyonla sergilendi.

Bu özel ay kapsamında gerçekleştirilen bir diğer önemli faaliyet de Doğa Kulübü’nün Gölyazı’da gerçekleştirdiği temizlik oldu. Yeşim Çevre Haftası kapsamında Yeşim Kreşi’nde farkındalık adına çocuklara da eğitim verildi ve kreş öğrencilerine Limak Enerji tarafından boyama kitabı ile boyama kalemleri hediye edildi.

Haftaya damgasını vuran bir diğer faaliyet ise yemekhanede atık kutularının kullanımıyla ilgili tiyatral gösteri oldu. Gösteri sırasında iki tiyatrocu eğlenceli bir kurgu eşliğinde çalışanlara atıkların kaynağında ayrıştılmasıyla ilgili bilinç oluşturdu.

Ay içerisinde hayata geçirilen bir diğer faaliyet de firma bünyesinde gerçekleştirilen “Bu Atıklar Kod Yazıyor!” projesi oldu. Proje kapsamında Yeşimli çalışanlar evlerinden ve çalışma alanlarından eatıklar getirerek firma içinde yer alan toplama kutularına bıraktı. Toplanan eatıklar, lisanslı geri dönüşüm kuruluşu tarafından geri dönüştürülecek. Bu sayede eatıkların çevresel etkisi azaltılırken, elde edilen ekonomik gelirle ihtiyacı olan okullarda çocuklara kodlama sınıfları açılması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik ayı kapsamında her yıl eylülün son haftasında bir dizi faaliyetin gerçekleştirileceği “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası” da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Hafta kapsamında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığının arttırılmasına yönelik simulasyon uygulamaları, grup oyunları, VR sanal gerçeklik eğitimleri, arama kurtarma eğitimi ve uygulamaları düzenlendi.

İSG Haftası açılışında konuşan Yeşim Grup Co CEO’su Selim Şankaya, Yeşim’de bu yıldan itibaren eylül ayının “Sürdürülebilirlik Ayı” olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Bu kapsamda eylül ayının son haftasını da bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarımızı daha da ön plana çıkarmak ve çalışanlarımız nezdinde farkındalığı artırmak adına ‘Önce İnsan’ felsefemize uygun olarak ‘İSG Haftası’ olarak kutlayacağız. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bütün firmalar adına yasal bir zorunluluk. Yeşim olarak biz de iş sağlığı ve güvenliği kavramına fazlasıyla önem veriyoruz. Ancak söz konusu kavram Yeşim’de yasal zorunluluk haricinde firma kültürünün vazgeçilmez bir parçası. Bu konu benim de önceliğim olan konuların başında geliyor. Yeşim adına da birinci önceliğimiz olan bu konunun yöneticilerimiz liderliğinde bütün çalışanlarımız tarafından sahiplenilmesini ve ilgili kurallara uyarak söz konusu kişisel koruyucu donanımların kullanılmasının önemini de bir kez daha vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

İki gün boyunca devam eden programa Yeşimli çalışanlar ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.