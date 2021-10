Kilosu 30 liraya bir yıl önceden satılıyor Bin 200 rakımda yetişen cevizlerin hasadı başladı

Bursa'da bin 200 rakımda yetişen ve kilosu 30 liradan bir yıl önceden satılan cevizlerin hasadı başladı.

Uludağ'ın arka yüzünde bulunan Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde ceviz hasadı başladı. Havası ve yüksek rakımda yetişmesiyle lezzetinin ünü Türkiye'nin her yerine yayılan cevizlerin siparişini köylüler bir yıl önceden alıyor. Yağlı yapısıyla çok lezzetli olan cevizi köylüler bir yıl önceden satıyor. Lezzetli dağ cevizleri, piyasadaki cevizlerin üzerinde fiyata satılmasına rağmen büyük rağbet görüyor. Eylül ayının sonlarında başlayan ceviz hasadı 15 gün sürüyor.

Cevizlerinin hasadını yapan Sorgun köyü sakinleri, bir yıl önceden aldıkları siparişlerini müşterilerine ulaştırıyor. Kimi üretici ceviz silkeleme makinesiyle cevizlerini hasat ederken, kimisi ise uzun sırıklarla cevizleri düşürüyor. Ceviz ağaçları büyüklüğüne göre 30 ila 100 kilo mahsûl veriyor.

Bu yıl ceviz hasadına başladıklarını ifade eden Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Bizim köyün cevizleri çok lezzetli. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Bin 200 rakımda yetişen cevizlerimizin yağ oranı fazla. Bu da cevize lezzet katıyor. Buradan ceviz alıp tadına bakan vatandaşlar her yıl alıyor. Hatta bir yıl önceden sipariş veriyorlar. Kilosunu, büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmadan 25 ila 30 liraya satıyoruz" dedi.

Ceviz siparişlerini bir yıl önceden aldıklarını belirten çiftçiler, "Ceviz hasadına başladık. Cevizleri kimi üreticiler makineyle, kimi ise sırıklarla düşürüyor. Bizim köyün cevizleri çok lezzetli. Bunu bilen vatandaşlar her yıl köyümüzden ceviz alıyor. Buradan ceviz yiyen bir daha vazgeçemiyor. Sorgun cevizleri pazara düşmeden dalında satılıyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.