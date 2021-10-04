Payitaht Bursa’nın yeni akıncıları Dört tekerli akıncılar dünyayı fethedecek

Türkiye’nin neredeyse bir asırlık hayalini gerçekleştirdiği Bursa Gemlik TOGG Yerli Otomobil Fabrikası inşaatını ziyaret eden Milletvekili Ahmet Kılıç, Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımına şahitlik etmenin anlatılmaz bir duygu olduğunu açıkladı.

Milletvekili Ahmet Kılıç, dev eserin Türk gençliğinin en önemli ilham kaynağı, en güçlü umudu olduğunu söyledi. 'Devrim' ile yolda kalan Türkiye’nin 60 yıllık hayâlinin gerçekleşeceği Bursa Gemlik TOGG Yerli Otomobil Fabrikası’nı ziyaret eden 35 yaşındaki genç Milletvekili Ahmet Kılıç, pandemi ve olağan şartlara rağmen Türkiye’nin tarihî dev yatırımın inanılmaz bir hızla yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilk yerli ve millî elektrikli otomobili TOGG’un temellerinin atıldığı Bursa Gemlik Fabrikasında boya, gövde, montaj, enerji ve arıtma tesisi ile giriş binasının hızlı şekilde tamamlandığını belirterek, 2022 yılında ilk otomobilin banttan inecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Dev yatırımın Bursa’da ilk olarak yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını hatırlatan Ahmet Kılıç, orta ve uzun vadede yan sanayii ile birlikte 20 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını bildirdi.

İçerisinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksi ile Türkiye’nin çıtayı çok çok yükseklere taşıdığına dikkat çeken Ahmet Kılıç, dünyanın gözünün üzerinde olduğu dev yatırımın arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılık, cesaret ve mücadelesinin eseri olduğunu belirtti.

Milletvekili Ahmet Kılıç, dev yatırımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü ve yenilikçi ülke vizyonunun en önemli sembollerinden olmasının yanı sıra genç kuşaklara büyük ilham kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

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