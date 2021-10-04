Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

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Hazırlıklarına Kocaeli’de yaptığı kampla devam eden Bursaspor, sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlı futbolcular kuvvet çalışması yaptı.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman bir saat sürdü. Yeşilbeyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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