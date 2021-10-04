Osmangazi’de su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ve civarında 05.10.2021 30.10.2021 tarihleri arasında 10:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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