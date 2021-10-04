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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önen, “Bakırköy’e üst kavşak istiyoruz”

İHA

Önen, “Bakırköy’e üst kavşak istiyoruz”

Karacabey ve Mustafakemalpaşa’nın sebze diyarı, 11 kırsal mahallesini bağlayan Bakırköy’deki kavşakta sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Sık sık trafik kazalarının yaşandığı Bakırköy Kavşağı ölümlere davetiye çıkarmaya devam ederken, özellikle kavşakta bulunan trafik lambalarının yetersiz kalması sıkıntıyı daha da artıyor. Bakırköylüler geçici çözümlerin işe yaramadığını belirtirken, söz konusu bölgeye üst kavşak yapılmasının şart olduğunu vurguladı.
Son bir hafta içinde söz konusu kavşakta 2 kez trafik kazası yaşandığına dikkat çeken Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen, tek çarenin üst kavşak yapılması olduğunu söyledi. 2017 yılında faaliyete geçen trafik lambalarının da işe yaramadığına vurgu yapan Önen, “Biz buraya üst kavşak yapılmasını istiyoruz. Çünkü başka türlü bunun çözümü yok gibi görünüyor. Daha önce de bu konuda taleplerimiz oldu ancak herhangi bir gelişme olmadı. Trafik lambalarının acil olarak elden geçirilmesi gerekli. Çünkü lambaların yanma ve sönme sürelerinde ciddi sıkıntı var. Bu durum da sürücüleri oldukça yanıltıyor. Bir diğer sorun, özellikle geceleri burasının kavşak olduğunun belli olmaması! O nedenle orta refüjün ışıklandırılmasının yapılması gerekiyor. Ayrıca, daha önce köy ayrımına takılan ve kısa zamanda kişi veya kişilerce sökülerek bir kenara atılan çelik bariyerlerin yeniden monte edilmesi gerekiyor.
Ancak bu saydıklarım kısa vadedeki geçici çözümlerdir. Adeta ‘Ölüm Kavşağı’na dönen bu bölgedeki sıkıntının tek çözümü ‘üst kavşak’ yapılmasıdır. Bursa’ya giderken 78 yıl önce yalnızca 1 köy çıkışı için üst kavşak yapılmıştı. Hal böyleyken, 11 köyün bağlantı yolu olan Bakırköy’e üst kavşak yapılması da elzem bir durumdur. Kazaların önüne geçilmesinin tek yolu budur. Yetkililerden son bir yıl içinde bu mevkide ne tür kazalar yaşandığı göz önünde bulundurularak, bu konudaki beklentimize kulak vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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