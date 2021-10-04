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Şehrin kalbinde 2 bin 400 yıllık zaman yolculuğu ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi ile başlayan tarihî yolculuk Hisar Arkeopark ile devam ediyor

İHA

Şehrin kalbinde 2 bin 400 yıllık zaman yolculuğu ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi ile başlayan tarihî yolculuk Hisar Arkeopark ile devam ediyor

Bursa ve Türkiye'nin yeni turizm markası ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi ile başlayan sanal tur, şehrin kalbinde 2 bin 400 yıl öncesine uzanan Hisar Arkeopark Müzesi’ndeki büyüleyici zaman yolculuğu ile son bulacak.
Tarihi mirasa sahip çıkma çalışmaları ile 7 büyük ödüle layık görülen Osmangazi Belediyesi, tarihi bir projenin daha sonuna geldiğini duyurdu. Tarihi emanetleri gelecek nesillerin de yaşayacağı birer eser olarak ülkemize kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin kalbinde 2 bin 400 yıllık zaman yolculuğuna çıkaracak Hisar Arkeopark için, “Kazılar bittiğinde hazırlanacak olan projelerle birlikte burasının da ruhuna yakışır şekilde, bir ziyaret merkezi hâline getirilmesi için çalışmaları hızlandırıyoruz” sözleri ile müze müjdesini verdi.
Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisar'ın korunup yaşatılması ve özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına hayata geçirilen sayısız çalışmayı “Yaşayan Tarih Hisar Kentsel Tasarım Projesi” adı altında başlatan Osmangazi Belediyesi, 2 bin 400 yıldır gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen örnek bir tarihî çalışmayı da bu proje adı altında başlatmıştı. 2014 yılından itibaren tarih ile bugünü buluşturmak için Hisar Bölgesi’nde, uzman bir ekiple arkeolojik kazılar yapıyor. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı kabul edilen kazılarda Demir Çağ, Bizans, Roma, Osmanlı ve Helenistik döneme ait yapı ve eserlere ulaşıldı.
Çalışmalarda Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait sikkeler, pişmiş toprak künkler, hamam ve çarşı gibi yapılara ait olduğu düşünülen duvar kalıntılarına rastlandı. Ayrıca çalışmalarda ortaya çıkarılan, 2'inci ve 3'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen Mitras mozaiğinin de diğer bulunan eserler ile birlikte müzede teşhir edilmesi bekleniyor.
Roma dönemine ait mozaiğin özelliği ise. güneşin bir yıllık süre içinde 12 büyük takım yıldızının içinden geçişini tasvir etmesi. Ayrıca burçları, 4 mevsimi, gündönümlerini ve ekinoksları temsil eden mozaik hayvan ve doğa figürleriyle kaplı.
Ayrıca Başkan Dündar, “Bu ve benzeri tarihi çalışmaların sürdürülebilirlik ilkesi büyük önem taşımaktadır. Biz bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık ve kaçınmayacağız. Ziyaretçinin geçmiş ile bugün arasında bir bağ kurmasını sağlamak amacıyla inşa edilecek müze için yürütülecek çalışmalarda alanın içinde bulunduğu mahalle sakinlerinin ihtiyaçları ve beklentileri göz ardı edilmeden yürütülmesi önemli” ifadelerini kullandı.
Hızlanan çalışmalar ile yakın zamanda halka sunulacak müze şimdiden büyük merak uyandırmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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