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Öğrencilerden can dostlarına mama ve su

İHA

Öğrencilerden can dostlarına mama ve su

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde, "Bir kap mama, bir kap su" sloganıyla sokak hayvanları için mahalle aralarına mama ve su kabı koydu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kampanyada, öğrenci ve veliler, sokak hayvanlarına desteği artırmak maksadıyla okullara mama bağışı kumbaraları yerleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Gökhan, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yapılan bu çalışmadan çok güzel sonuçlar aldıklarını söyledi. Öğrencilerin sokak hayvanlarına olan hassasiyetinin kendilerini sevindirdiğini anlatan Gökhan, "Bugün itibariyle öğrencilerimiz ile birlikte ilçemizin belirli noktalarına hayvanlarımız için mama ve su kaplarını bıraktık" dedi.

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