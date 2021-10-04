45. MODEF EXPO kapılarını dünyaya açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

45. MODEF EXPO kapılarını dünyaya açtı

İHA

45. MODEF EXPO kapılarını dünyaya açtı

MODEF EXPO 2021 45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, kapılarını törenle dünyaya açtı.
Bu yıl 45’incisi düzenlenen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı açtı. Fuarın açılışında konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Mobilya fuarımıza hoş geldiniz. Bir fuardan daha fazlası misyonu ile yola çıktığımız fuarımızı bu sene de açtık. 150’nin üzerinde firmamız fuarımıza katılım sağlıyorlar. Bunun yanı sıra kendi işyerlerinden fuara katılım sağlayan birçok mobilyacımız mevcut. Bütün sektörleriyle birlikte şehir olarak bir fuar gerçekleştiriyoruz. Bütün sektörlerimize büyük ölçüde katma değer sağlamaktadır. Bu bağlamda İnegöl, Türkiye’nin 21. büyük ekonomisi, 17. büyük ihracat yapan merkezi ve dış ticaret fazlası veren 10. büyük ekonomisi olmasıyla birlikte tamamen bir sanayi şehridir. İnegöl hem kendisine, hem Bursa’mıza, hem de ülkemize katkı sağlıyor. Özellikle Mobilya İhtisas OSB’mizin son aşamasına geldik, inşallah yer dağıtımlarını da yaparak sanayicimizle OSB’mizi buluşturmuş olacağız. Bunun yanında küçük sanayi sitelerimize büyük ihtiyaç duyuluyor. KOBİ ölçeğinde büyük sanayiciyi İnegöl’e getirecek 4. OSB için talepler geliyor. Bu bağlamda bu şehri planlarken sanayi şehri olarak planlamamızda ciddi fayda vardır. Burada yeni tasarımlarımız tüm dünyaya sunacağız. Fuara katılan ve katılamamasına rağmen kendini İnegöl’de hazırlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. 110 ülkeden alım heyeti hedefledik. Şehrimizi tüm Türkiye’ye tanıtmış olduk. Katılım sağlayan firmalarımıza ve bütün ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, “İnegöl 45. Uluslararası Mobilya Fuarının açılışında bulunmak, sizlerle bu heyecanı paylaşmak bizi son derece sevindiriyor. Fuarlar tanıtım merkezleri olduğu için son derece önem arz ediyor. İnegöl bu noktada şanslı şehirlerden bir tanesi. Belediye Başkanları bu işin patronluğuna soyunduğu için rahmetli Hikmet Şahin ile başlayan bu yolculuk Alinur Başkanımızla devam edip şu ân Alper başkanımızla sürdürülmektedir. İştirâkçi firmaları tebrik ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Fuarın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanımız Yavuz Uğurdağ Beye de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve aynı zamanda MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Sektörümüze müteşekkiriz. Bu organizasyon hem sektörümüze hem de şehrimize hayırlar getirsin. Yavuz Başkanım çok güzel bir slogan buldu, bir fuardan fazlası. Mobilya sektörü de bir sektörden fazlası Metalin, tekstilin, kimyanın, ağaç ürünlerinin ve birçok sektörün buluşma noktası. İtalya gibi gelişmiş ülkeler bundan çok istifade etti. Şehri geliştirmek istiyorsanız mobilyayı geliştirmeniz lazım. İtalya’nın gelişimi mobilyadan geldi. Mobilya sektörü imaj demek, yaşam alanı demek. İnsanlar evinde, ofisinde, hastanede, otelde ne kadar alan varsa hepsinde mobilya kullanıyor. Bir şehre Türk mobilyası gittiği zaman bunu insanlar daha çok fark ediyorlar. Mobilyacılar olarak ihracatın akıncılarıyız. Bu konuda mobilyacılarla gurur duyuyorum.Sene sonunda 4.5 milyar dolar mobilya ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Diğer sektörlerin de önüne geçmiş olacağımızı düşünüyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımıza teşekkür ediyorum, ne zaman mobilya ile ilgili bir sorun olsa destek verdiler. 2023’te dünya mobilya ticaretinin %5’ini Türk mobilyacıları olarak alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa’mız bu sene 16.2 milyar dolar ile sene sonu ihracatını yakalamış olacak. Şayet çip krizini yaşamamış olsaydık Bursa 18 milyar dolar eşiğini geçecekti. Bu rakamlar ithalatla birlikte yaklaşık 2628 milyar dolarlık dış ticaret hacmi, BM’ye bağlı olan 137 ülkenin üzerinde bir rakam. Bunun itici güçleri var. Otomotiv gibi mobilya sektörü de bunun en önemli itici gücü. Bursa ekonomisinin neredeyse yüzde 50’si sanayi ekonomisinden gelmektedir. Bursa’nın kilogram geliri 4 dolar olan bir ihracat geliri var. Türkiye’nin ortalaması 1,301,40. Bursa bunun 3 katı. Bütün müteşebbislerimize, başta İnegöl, sonra Bursa ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Yaptıkları gerçekten fedakârlık gerektiren çalışmalar. Bizlerin görevi bunları sürdürülebilir kılmaktır. Bursa’nın ihtisas sanayi alanlarını yükseltmemiz lazım. Bunu yaptığımız takdirde İnegöl de Bursa da önümüzdeki 50100 yılda ülkesine ekonomik anlamda en büyük katma değeri sunmaya devam edecektir. Fuarımız bütün işletmelerimize hayırlar getirsin” dedi.
“Ekonomiye direkt katkı sağlayan bir ilçeyiz”
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “45’incisini gerçekleştireceğimiz Mobilya Fuarımıza ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Sektörün içerisinde atılması gereken önemli adımlar var. Mobilyacı paydaşlarımızın taleplerini değerlendirerek şehrimizi geliştirmek için plânlamalar yapmaya devam ediyoruz. Mobilya emek dostu bir sektör. Bu sektör için İnegöl’de çalıştıracak insan arıyoruz. Eksi işsizlik var, ihracat rakamları ortada. İnegöl, mobilya sektöründe alınmış olan hedef kararlara destek verecektir. Ekonomiye direkt katkı sağlayan bir ilçeyiz. İnşallah bundan sonra daha güçlü fuarlar yaparız. Emeği olan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, güzel bir fuar olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
“Duyduklarımız bizleri heyecanlandırıyor”
MODEF Fuarlarının geçmişinden bugüne kadar yaşadığı adımlardan bahsederek konuşmasına başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ülkemiz güzel işlere imza atıyor. Birilerinin hamasi nutuklarla feveran ettiklerine bakmayın. Hepimizin ağzında maskeler, hala mesafeli oturuyoruz, hala korku ve kaygılarımız var. Sevdiklerimizden aramızdan ayrılanlar oldu. Hayat devam ediyor ve insanlar tüketmeye devam ediyor. El birliğiyle daha çok güzel işlere imza atacağız. Duyduklarımız bizleri ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Daha fazla pazar aramak, daha çok ürünlerimizi geliştirip standartlarımızı artırmalıyız. Fuarımızın 45’incisini büyük bir başarıyla gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlı ve bereketli çalışmalar dilerim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek fuarın açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Can dostlar’ objektiflere yansıdı
YEREL HABERLER ‘Can dostlar’ objektiflere yansıdı
Işık: “Kalplerindeki hayvan sevgisiyle yeşeren yeni nesiller diliyorum”
YEREL HABERLER Işık: “Kalplerindeki hayvan sevgisiyle yeşeren yeni ...
Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nden Milletvekili Kılıç’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri ...
3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu
Sahibinin gezintiye çıkardığı köpek, kayıp yaşlı adamı buldu Kayıp yaşlı adam 3 gün sonra ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Sahibinin gezintiye çıkardığı köpek, kayıp yaşlı ...
Öğrencilerden can dostlarına mama ve su
YEREL HABERLER Öğrencilerden can dostlarına mama ve su
Jandarma Hayvanları Koruma Gününü unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma Hayvanları Koruma Gününü unutmadı
Yıldırım’da sokak hayvanları emin ellerde
YEREL HABERLER Yıldırım’da sokak hayvanları emin ellerde
Mudanya’da Dünya Hayvanları Koruma günü
YEREL HABERLER Mudanya’da Dünya Hayvanları Koruma günü
Şehrin kalbinde 2 bin 400 yıllık zaman yolculuğu ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi ile başlayan tarihî yolculuk Hisar Arkeopark ile devam ediyor
YEREL HABERLER Şehrin kalbinde 2 bin 400 yıllık zaman ...
Önen, “Bakırköy’e üst kavşak istiyoruz”
YEREL HABERLER Önen, “Bakırköy’e üst kavşak istiyoruz”
Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu Bursa Atlı Polis Birliğinde buluşan yüzlerce çocuk hayvanları koruma konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga ...
Sokak hayvanları için gece düzenlediler
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için gece düzenlediler
Yüzlerce objektif Gemlik’in değerlerini fotoğrafladı
YEREL HABERLER Yüzlerce objektif Gemlik’in değerlerini fotoğrafladı
Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da doğum yaptı
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangından kurtarılan koyun, Bursa'da ...
Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı Öğrenciler can dostlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı Öğrenciler ...
Osmangazi’de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de su kesintisi
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
Bursaspor kuvvet çalışması yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor kuvvet çalışması yaptı
Kültür ve sanatın kalbi Yıldırım’da atacak
YEREL HABERLER Kültür ve sanatın kalbi Yıldırım’da atacak
Nilüfer’de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer’de su kesintisi
Bu ilçede yöneticiler vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Bu ilçede yöneticiler vatandaşın ayağına gidiyor
Payitaht Bursa’nın yeni akıncıları Dört tekerli akıncılar dünyayı fethedecek
YEREL HABERLER Payitaht Bursa’nın yeni akıncıları Dört tekerli ...
Bursa'dan 27 ülkeye köpük ambalaj ihracatı
YEREL HABERLER Bursa'dan 27 ülkeye köpük ambalaj ihracatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.