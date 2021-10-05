Karacabey’den Sırbistan’a kardeşlik köprüsü kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’den Sırbistan’a kardeşlik köprüsü kuruldu

İHA

Karacabey’den Sırbistan’a kardeşlik köprüsü kuruldu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün makamında Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden Prijepolje’nin Belediye Başkan Yardımcısı Esad Hodzic ile Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp ile birlikte, beraberindeki heyeti ağırladı.
Gerçekleşen görüşmede, Karacabey ile Prijepolje (Semi Pazar) şehirlerinin ‘kardeş şehir’ olması yolunda ön protokol imzalandı. Görüşme kapsamında Sırbistanlı heyet, şehir ve ülkeleri hakkında bilgiler verirken, Belediye Başkanı Ali Özkan da Karacabey’in tarihi, doğa ve turizm değerlerinden bahsetti. Başkan Özkan yaptığı açıklamada,“Geçtiğimiz günlerde, Sırbistan BursaFahri Konsolosu olması nedeniyle değerli dostumuz Zarif Alp Bey’in konsolosluğunun açılış töreninde hep birlikteydik. Türkiye ve Sırbistan dostluğuna önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız bu törenin, öncelikle her iki ülke açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yapılan görüşmelere ve anlatılanlara istinaden, Karacabey ve Prijepolje’nin bir birine benzer, iki güzel şehir olduğu kanaati bizde oluştu. Prijepolje, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesi. Biz, iki ilçe arasında kardeş olma anlamında bugün bir ön protokol imzaladık. Her iki taraf da bunu ilçe belediye meclislerine sunacak ve meclislerden onay aldığı takdirde, resmi imzaları atmış olacağız. Bu çerçevede hem ekonomik hem belediyecilik hem de turizm anlamında güzel bir dostluk ilişkisi kuracağız. Tahmin ediyorum bizim heyetlerimiz ve Sırbistanlı heyetler birbirlerini ziyaret edecek ve her iki ülke halkı, birbirlerini daha iyi tanıma imkânı bulacak. Bizim burada ekonomik yönden güçlü iş insanlarımız var, sivil toplum örgütlerimiz var. Onlar da oraları gözlemlediklerinde, karşılıklı fayda sağlayacak, işbirliklerini geliştirecek ve her iki kentin büyümesine, ekonomisine, turizmine katkı sağlayacak. Bu ön protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum”şeklinde konuştu. Görüşme sonrası atılan imzalarla ön protokol gerçekleşirken, her iki ülke adına da karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhlas camiasının acı günü
YEREL HABERLER İhlas camiasının acı günü
Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu...Kapıları koç başlarıyla kırdılar Bursa'da silah tacirlerine operasyon..Çok sayıda gözaltı var
YEREL HABERLER Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu... ...
Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor Temiz havası ve manzarası köydeki ev fiyatlarını uçurdu
YEREL HABERLER Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle ...
(Özel) - Bursa'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı, o ânlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) - Bursa'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ...
Bursa’da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bursa’da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi ...
Bursa'da, boş arazide erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da, boş arazide erkek cesedi bulundu
TOGG Ceo'su Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik yılı açılışına katıldı
YEREL HABERLER TOGG Ceo'su Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ...
TOGG CEO’su Karakaş: “Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız” “Eğer araç çip üretiminde açık kapanmazsa yakın zamanda hücre krizi de çıkar”
YEREL HABERLER TOGG CEO’su Karakaş: “Gelecek senenin sonunda seri ...
Bursaspor’un Kocaeli kampında tempo arttı
YEREL HABERLER Bursaspor’un Kocaeli kampında tempo arttı
İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
YEREL HABERLER İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ...
45. MODEF EXPO kapılarını dünyaya açtı
YEREL HABERLER 45. MODEF EXPO kapılarını dünyaya açtı
‘Can dostlar’ objektiflere yansıdı
YEREL HABERLER ‘Can dostlar’ objektiflere yansıdı
Işık: “Kalplerindeki hayvan sevgisiyle yeşeren yeni nesiller diliyorum”
YEREL HABERLER Işık: “Kalplerindeki hayvan sevgisiyle yeşeren yeni ...
Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nden Milletvekili Kılıç’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri ...
3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu
Sahibinin gezintiye çıkardığı köpek, kayıp yaşlı adamı buldu Kayıp yaşlı adam 3 gün sonra ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Sahibinin gezintiye çıkardığı köpek, kayıp yaşlı ...
Öğrencilerden can dostlarına mama ve su
YEREL HABERLER Öğrencilerden can dostlarına mama ve su
Jandarma Hayvanları Koruma Gününü unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma Hayvanları Koruma Gününü unutmadı
Yıldırım’da sokak hayvanları emin ellerde
YEREL HABERLER Yıldırım’da sokak hayvanları emin ellerde
Mudanya’da Dünya Hayvanları Koruma günü
YEREL HABERLER Mudanya’da Dünya Hayvanları Koruma günü
Şehrin kalbinde 2 bin 400 yıllık zaman yolculuğu ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi ile başlayan tarihî yolculuk Hisar Arkeopark ile devam ediyor
YEREL HABERLER Şehrin kalbinde 2 bin 400 yıllık zaman ...
Önen, “Bakırköy’e üst kavşak istiyoruz”
YEREL HABERLER Önen, “Bakırköy’e üst kavşak istiyoruz”
Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu Bursa Atlı Polis Birliğinde buluşan yüzlerce çocuk hayvanları koruma konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga ...
Sokak hayvanları için gece düzenlediler
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için gece düzenlediler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.