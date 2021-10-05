Nilüfer'de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Nene Hatun CaddesiŞehit Üsteğmen Mesut Beyazıt CaddesiAras Sokak ve Nilüfer Hatun Caddesi arasında kalan bölge, Ataevler Mahallesi Nilüfer Hatun CaddesiNene Hatun CaddesiYılmaz Akkılıç CaddesiNil SokakSelvi SokakSedir Sokak arasında kalan bölge ve Barış Mahallesi Nilüfer Hatun CaddesiBasın SokakSedir SokakSelvi SokakGazi Osman Paşa CaddesiAli Rıza Bey Caddesi ve Pamuk Sokak arasında kalan bölge ile civarında 06.10.2021 tarihinde, 10.0018.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.