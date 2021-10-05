Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak, Yalıntaş Yolu Caddesi ve civarında 06.10.202106.11.2021 tarihleri arasında 10.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.