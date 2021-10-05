Eski yüzü ağlıyordu, yeni yüzü gülüyor 19 yıllık kâbus yeni yüzle sona erdi Yangında mahsur kalıp tanınmaz hâle gelen Buse'nin yeni yüz hayâli gerçek oldu

Bursa’da 2 yaşındayken yüzü yanarak tanınmaz hâle gelen Buse Kamalı, 19 yıl sonra yeni yüzüne kavuşmanın sevincini yaşıyor. 19 yılda 45 ayrı yüz ameliyatı geçirip hayâlleri gerçek olan genç kızın yeni yüzü gülmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Akile ve İlhan Kamalı çiftinin kızları Buse Kamalı, 2004 yılında henüz daha 2 yaşındayken evlerinde çıkan yangında mahsur kaldı ve vücudu ile yüzünün büyük kısmı yandı. Balıkesir’e bağlı Susurluk ilçesinde ikamet ettikleri 2002 yılında ikinci kızları Buse’yi kucaklarına alan Kamalı çifti, iki yıl sonra adeta kâbus yaşadı. Oturdukları evde elektrik kontağından çıkan yangında mahsur kalan 2 yaşındaki Buse, ailenin ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarılabildi. Evleri yanan aile, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde göç etti. Yangında vücudunun, ellerinin ve yüzünün çok büyük kısmı yanan minik Buse, henüz o yaşlarda minik bedeniyle başladığı zorlu tedavi yolculuğunda çok büyük mesafe kat etti.



2 yaşından bu yana 45 ameliyat geçirdi

Talihsiz yangının ardından minik kızlarının yeniden eski yüzüne kavuşabilmesi için amansız bir mücadeleye başlayan Akile ve İlhan Kamalı çifti, çalmadık kapı, gitmedik hastane bırakmadı. Başlatılan bağış kampanyasına Türkiye’nin ve Dünyanın birçok yerinden yardım aktı. Bağışlanan yardımlarla güç bulan Buse, 2 yaşından bu yana tam 45 kez ameliyat oldu. Son ameliyatını önceki gün olan Buse’nin burnuna operasyon yapıldı. Her ameliyat ve operasyonun ardından yüzü ve vücudu biraz daha eski hâline dönen Buse’nin yüzündeki değişim gözlerindeki mutluluğa da yansıdı.

Minik bedeniyle tam 45 kez ameliyat olan cesur yürekli Buse’nin yeni bir yüz hayali gerçek oldu. Baba İlhan Kamalı, aile olarak kızları Buse için canla başla çabaladıklarını ve ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi. Baba Kamalı, “Kızımızdaki değişim fotoğraflarından da net bir şekilde anlaşılıyor. Her geçen kızımız biraz daha iyileşiyor. Allah önce devletimizden, sonra milletimizden razı olsun” dedi.

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