3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı; o anlar kamerada

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Muhammet Emin G. (24), tartıştığı 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp, ateş açtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracından malzeme indiren Muhammet Emin G. ile sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Emin G., aracından aldığı pompalı tüfekle 3 kişiyi kovalayıp ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, Muhammet Emin G. bölgeden uzaklaştı. Şüpheli pompalı tüfekle 3 kişiyi kovaladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından Muhammet Emin G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-10-05 12:49:07



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