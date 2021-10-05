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Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde yatmak isteyince yakalandı

DHA

Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde yatmak isteyince yakalandı


Halil ÖZÇOBAN/BURSA(DHA)BURSA'da sokakta yaşayan Fatih Berat Ateş (18), altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcudan, 11 bin 600 değerinde bir bilezik çaldı. Bileziği başka bir kuyumcuda satan Ateş, cep telefonu alıp, faturalarını ödedi, 800 TL´ye otel odası kiraladı. Kuyumcunun şikayeti üzerine aramalarını sürdüren polis, Ateş'i lüks bir otelde kaldığını belirleyerek yakaladı. 
Bursa'da sokakta yaşayan Fatih Berat Ateş, cumartesi günü altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcudan, 11 bin 600 değerinde bir bilezik çaldı. Kendisine bir yardım vakfı tarafından verilen ve üzerinde ismi olmayan banka kartını kuyumcuya veren Ateş, tezgahtaki bileziği alıp, koşarak kaçtı. Bileziği başka bir kuyumcuya 11 bin 150 liraya satan Ateş, lokantaya giderek, yemek yedi. Daha sonra kendisine 2 bin 800 liraya cep telefonu alan Ateş, faturalarını ödedi.
Hırsızlık yapılan kuyumcunun ihbarı üzerine emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin Fatih Berat Ateş olduğunu belirledi. Ateş´i yakalamak için soruşturma başlatan ekipler, Nilüfer ilçesindeki lüks bir otele giriş yaptığını belirledi. Tuttuğu 800 TL değerinde şehir manzaralı odaya giden Ateş, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında yeni aldığı cep telefonu ve 5 bin 500 TL para bulunan Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemedeki savunmasında "Felekten bir gece çalıp, lüks bir otelde kalmak istedim" diyen Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Osmangazi Halil ÖZÇOBAN
2021-10-05 13:02:43

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