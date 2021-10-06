Bursa'da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyon saniyeye saniye görüntülendi.
İnegöl’ün Yenice ve Sinanbey Mahallelerinde 9 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapıları Koç başları ile kırılan evler didik didik arandı. Şüpheli Serdal T. , Ahmet K. , Nazlı K. , Olgun Ç. , Emirhan B. ve Çağla U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 18 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 37 gram metamfetamin maddesi, 22 gram Esrar maddesi, 115 adet Sentetik Ecza (Lyrica) hap, Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 400 TL para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatız tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği, 30 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
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