AGCO, Bursa Tarım Fuarı’na ödüllü traktörleri ve yeni yerli modelleriyle katılıyor

AGCO’nun kurulduğundan bu yana tarım üreticilerinin ihtiyaçlarına uygun makineler geliştirmek için ArGe’ye önem verdiğini belirten AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, “Başarılı tarım makinelerimizi dünya ile aynı anda Türk çiftçisine de sunarak, Türkiye'de en çok bilinen ve güvenilen marka olmaya devam ediyoruz” dedi.

Tarım makineleri alanında dünya liderlerinden AGCO, “Bursa Tarım Fuarı”nda dünya çapında markası Massey Ferguson’un üç ödül birden alan MF 8S’in de aralarında bulunduğu en yeni traktör serilerini çiftçilere tanıtacak. AGCO, 2020 yılının Mart ayından bu yana katıldığı ilk fuar olan Bursa Tarım Fuarı’nda, dünyada olduğu gibi Türkiye’deki çiftçilerin de en güvendiği markalar arasında yer alan Massey Ferguson’un pandemi döneminde tanıtımını dijital olarak yaptığı MF 8S ve MF 5S serilerinin yanı sıra, üretimi Manisa Fabrikası’da yapılan 4875 hp arası güçlerdeki MF 200MF2600 traktörlerinden yeni Commonrail motorlu MF 2630 MR (65 hp) ve MF2635 MR (75 hp) ile yer alacak. Fuarda ayrıca 48245 hp arası traktör serileri, biçerdöver ve silindirik balya makinesi gibi son teknoloji ürün grupları da tanıtılacak.

AGCO’nun fuardaki stant düzenlemesi, bu yıl pandemi şartları gözetilerek yapılırken, hem bayi çalışanlarını, hem de ziyaretçileri korumak amacıyla da özel önlemler alındı.



“Türkiye’de en çok bilinen ve güvenilen markayız”

Bursa Tarım Fuarı’nda tarım üreticilerine Massey Ferguson’un onların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve mükemmelleştirilmiş en yeni tarım makinelerini sunacaklarını kaydeden AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, AGCO’nun tarımda güncel gereksinimlere uyumlu yeni makineler geliştirmek amacıyla ArGe’ye yıllık yaklaşık 400 milyon dolar ayırdığını vurguladı.

AGCO’nun küresel tarım makineleri sektöründe önemli bir güç olduğunun altını çizen Mete Has, "Massey Ferguson markamızın başarılı serilerini dünya ile aynı anda Türk çiftçisine de sunarak, Türkiye'de en çok bilinen ve güvenilen marka olmaya devam ediyoruz. Yeni teknolojiler geliştirerek üretim ve verimliliğe katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bu çabalarımızın karşılığını da hem tarım üreticisinin bize güveniyle hem de uluslararası çapta kazandığımız prestijli ödüllerle alıyoruz” diye konuştu.



“Yılın Traktörü” ve “Red Dot Award En İyi Tasarım” ödüllerini aldı

Mete Has, fuarda yer alacak ürünlerinden Massey Ferguson’un 7 yıllık uzun bir geliştirme sürecinin ardından pazara sunduğu “MF 8S Serisi” traktörlerinin, akıllı ve sürdürülebilir tarım için konfor ve verimlilik getirdiğini belirtti. Tanıtımı dünya çapında sanal ortamda gerçekleştirilen seride yer alan yeni nesil traktörlerin, uyduinternet bağlantılı, çiftçiye akıllı tarım teknolojilerinin faydalarını sunan gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağladığını kaydeden AGCO Türkiye Genel Müdürü Has, sözlerini şöyle sürdürdü:

“MF 8S Serisindeki son teknoloji ürünü sistemler ve donanımlar, hem basit ve güvenilir kullanımıyla öne çıkıyor, hem de kapsamlı bir dizi uydu ve internet alt yapısına sahip tam bağlantılı hizmetlerle sunularak tarım üreticisi için verimliliği önemli ölçüde artırıp maliyeti düşürüyor. Aldığı uluslararası ödüllerle başarısını ispatlayan MF 8S Serisinin “MF8S. 265 Dyna EPower Exclusive” modeli, 2021 yılının traktörü (TOTY) ve “2020 En İyi Küresel Dijital Lansmanı” ödüllerini aldı. MF 8S Serisi, üçüncü prestijli ödülünü de RedDot Award ile kazandı. Uluslararası jürinin, 60’tan fazla ülkeden binlerce başvuru arasında yaptığı değerlendirme sonucu, MF 8S serisi, En İyi Tasarım Ödülü ‘RedDot Award: Product Design 2021 Award’a layık görüldü. MF 8S Serisi ile traktör tasarımında yeni bir çağı tanımlıyoruz.”



MF 5S Serisi de “Yılın Traktörü” Adayı

Fuarda tüketiciyle buluşturulacak MF 5S Serisi’nin de dijital lansman ile tanıtıldığını belirten Mete Has, “MF 5 S Serisi, bu yıl gerçekleşecek TOTY Best Utility dalında da 5S.145 Dyna6 ile 2022 yılının traktörü olmaya aday. Mandıracılık, hayvancılık ve tarla tarımında yüksek performansı düşük maliyetle sunan MF 5S Serisi, MF 8S serisinde sağlanan gelişmiş kullanıcı deneyimini sunmaya devam ediyor” dedi.

Mete Has, fuarda Massey Ferguson’un Manisa Fabrikası’nda üretilen ve Avrupa Birliği yeni güvenlik yönetmeliklerine göre güncellenen modellerinden MF 2630 MR (65 hp) ve MF 2635 MR (75 hp) Serisi traktörlerin ve 48245 hp arası traktör serileri, biçerdöver, silindirik balya makinesi gibi son teknoloji ürün gruplarının da tarım üreticileriyle buluşturulacağı bilgisini verdi.



Massey Ferguson, “Bornto Farm” etkinliğinde dünyanın dört bir yanından çiftçilerle bir araya geldi

AGCO’nun her zaman çiftçilerin ve tarım üreticilerinin istek ve gereksinimlerine duyarlı bir marka olduğunun altını çizen Mete Has, bu amaçla Massey Ferguson tarafından kısa süre önce düzenlenen bir çiftçilik kutlaması niteliğindeki “Bornto Farm” etkinliğinde, dünyanın dört bir yanından çiftçilerle bir araya geldiklerini ve onları dinlediklerini kaydetti.

Mete Has, “Bu etkinlikte, Massey Ferguson’un çiftçilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan 7 yeni zirai akıllı makine ve yeni dijital hizmetleri de tanıtıldı. Temel amaç her zaman artan nüfus için sürdürülebilir ve kaliteli gıda üretimine katkıda bulunmak. Bornto Farm’da tanıtılan yeni makineler ve dijital hizmetlerin tümü, çiftçiler için en iyi değeri sağlayan sade ve güvenilir bir deneyim sunuyor. Tümü, ‘çiftçinin önceliği’ adını verdiğimiz bir dizi tasarım özelliğiyle destekleniyor. Türkiye olarak bu dijital lansmanda en yüksek katılımcı sayısı ile yine lider olarak tamamladık” diye konuştu.



MF 8S serisi, her alanda yenilikçi tasarımlar sunuyor

Toplam 6 modelden oluşan bir ürün yelpazesini içeren MF 8S serisi; motor, kabin, şanzımanlar ve aktarma organlarının yanı sıra, yeni kontroller ve bağlantılı teknolojiler gibi her alanda yenilikçi tasarımlar sunuyor.

Yüksek standartlarıyla ürüne ayrılan bütçenin karşılığını fazlasıyla veren MF 8S Serisi traktörler, farklı özellik paketleri ile birlikte gelerek, kullanıcının sadece ihtiyaç duyduğu özelliklere ödeme yapmasına imkân veriyor. Motoru kabinden ayıran, gürültüden, ısıdan ve titreşimden yalıtan 24 santimetrelik mesafesiyle benzersiz “ProtectU” tasarımı ise, MF 8S Serisi traktörleri diğerlerinden ayıran başlıca özellik olarak öne çıkıyor. MF 8S Serisi, 205hp ile 305hp arasında altı model seçeneği sunuyor. Bu seride tüm traktörler, "Motor Gücü Yönetimi" özelliği ile 20 hp ekstra güç imkânı veriyor.

MF 8S Serisinin piyasaya sürülmesiyle Massey Ferguson, çiftçilerin işlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine destek olmak için son teknoloji ürünü makineleri kapsamlı bir tam bağlantılı hizmet yelpazesiyle birleştirerek, böylece modern ve sürdürülebilir çiftçiliğin taleplerini karşılıyor.

MF 8S Serisi, son olarak 285 ve 305 hp gücündeki iki yeni traktörü filosunu zenginleştirirken, ayrıca serinin tüm traktörlerinde artık DynaVT Süper EKO sürekli değişken şanzıman seçeneği bulunuyor.



MF 5S, hayvancılık ve tarla tarımında kullanım kolaylığı sağlıyor

Görüş alanıyla sınıfının en iyisi olan MF 5S serisi traktörler, 4 metrelik dönme dairesi yarıçapı, en dar eğik burunlu kaput ve pratik özelliklerle üstün ön yükleyici traktörler olarak biliniyor. Toplam 5 yeni traktörden oluşan MF 5S Serisi, ayrıca daha fazla taşıma kapasitesi ve daha yüksek askı kapasitesi ile tarlada ve yolda güçlü performans sergiliyor. Tümü 105 hp'den yeni 145 hp'ye kadar azamî güç sunan dört silindirli motorlarla donatılan yeni traktörler, Essential, Efficient ve Exclusive olarak üç donanım paketi seviyesi seçeneği ile satışa sunuluyor. Yeni traktörlerde, en son teknoloji ürünü, kullanımı kolay akıllı tarım teknolojilerinden olağanüstü kontrol sistemleri de dahil olmak üzere bir dizi seçenek de sağlanıyor.

Çok yönlü bir seri olan MF 5S, yüksek performans, konfor ve çevikliği, bu seriyi en modern ön yükleyicili traktör serisi yapan özel niteliklerle birleştiriyor. Tarla tarımında, hayvancılık ya da mandıra çiftliklerinde kullanılmak için çok uygun olan, basit, güvenilir, konforlu, çok yönlü ve iyi donanımlı bu traktörler, modern çiftçilerin ihtiyaç duyduğu performansı düşük işletme maliyetleriyle sunuyor.



Manisa’da üretilen MF 2630 MR ve MF 2635 MR ilk kez çiftçilerle buluşacak

AGCO’nun Bursa Tarım Fuarı’nda yer alacak diğer ürünleri de Manisa’daki fabrikasında üretilen yeni traktörleri olacak. Çevreci motoru (Stage 3B) ve AB Güvenlik Ana Yönetmeliğine uygun olarak üretilmeye başlanan modellerden, 65 ve 75 hp gücündeki MF 2600 MR serisi, ilk kez Bursa Tarım Fuarı’nda çiftçiler ile buluştu.

Yeni modellerin özellikleri şöyle;

Stage IIIB CommonRail Motor (daha çevreci ve elektronik kontrollü bir motordur)

Dijital gösterge paneli (evrensel standart semboller ile gün ışığı altında dahi daha okunaklı olmasını sağlar ve ilave sürüş bilgilerini verir)

Koltuk sensörü (operatörün sürücü koltuğundan kalması halinde sürüşü ve PTO kullanımını keser)

Elektrohidrolik kumandalı 4WD, PTO ve Diferansiyel Kilidi (manuel kullanıma göre daha ergonomik ve konforlu kullanım sağlar)

Akü ana şalteri (tüm elektrik akımını güvenlik amaçlı keser)

Kilitlenebilir kaput (yetkisiz kişilerin müdahalesini önler)

Her iki yanda çift aynalar (operatörün yan kör noktaları görmesini sağlar)

3 noktadan temaslı tutamaklar (kabine daha güvenli iniş ve biniş sağlar)

Koruyucu muhafazalar (operatörün temas etmesi muhtemel ısı kaynakları güvenlik amaçlı yalıtılmıştır)

‘E’ onaylı lastikler (daha fazla güvenlik arz eder)

