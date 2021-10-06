Kocayayla'da eko-turizm atağı

Bursa'nın dağ ilçelerinde kalkınmanın formülünü ekoturizm olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu doğrultuda Keles Kocayayla'da hayata geçirdiği proje tamamlanma aşamasına geldi. Tek bir ağaca bile zarar verilmeden yapılan bungalov evler, misafirlerine eşsiz bir manzara ve yayla havasında bir tatil imkanı sunacak.

Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da ekoturizm yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm doğal değerleri için örnek projeler hazırlıyor. Daha önce Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesine toplamda 900 metrekare alanlı konferans salonu binası, 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik 2 katlı bungalov ahşap ev, 1 adet çamaşırhane ile 1 adet umumi tuvalet kazandıran Büyükşehir Belediyesi, benzer bir projeyi hem Orhaneli’de hem de Keles Kocayayla'da hayata geçiriyor. Orhaneli Karagöz Mesire Alanı’nda ilk etapta 3 katlı restoran, 2 katlı kır evi, 32 metrekarelik 10 adet bungalov ahşap yapı, 45 metrekarelik 5 adet prefabrik yapıdan oluşan proje hızla devam ederken, Keles Kocayayla'da yapılan proje de artık tamamlanma aşamasına geldi.

Yaylada ayrıcalıklı tatil

Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles ilçesinin turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla hazırlanan proje, mülkiyeti Keles Belediyesi'ne ait olan Kocayayla'daki alanda hayata geçiriliyor. Keles Kocayayla Kamp ve konaklama projesi kapsamında alan üzerindeki hiçbir ağaca zarar verilmeden 18 adet bungalov ve bir adet restoran yapıldı. Bungalov ve restoran bölümünde imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi. Çevre düzenlemeleri kapsamında hem ilave ağaçlandırma hem de bölgeye özel peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Kasım ayında tamamen bitirilmesi hedeflenen Keles Kocayayla Kamp ve konaklama projesinin, bölgede kırsal turizme katkı sunmasının yanında konaklama ve yemek hizmetleri ile özellikle bölgeyi tercih eden karavan sahiplerine de ayrıcalıklı bir tatil imkanı sunacak.

Doğaya ilgi arttı

Bursa'da mesire alanlarının daha da güzelleştirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Uludağ’ımız, sahillerimiz, göllerimiz, denizimiz, şelalelerimiz, longozumuz gibi tüm doğal güzelliklerimiz bizim için önemli ve değerli. Bunların ön plana çıkarılması gerekiyor. Daha önce Harmancık Eko Turizm tesislerini hayata geçirmiştik. Bugün binlerce insanın ziyaret ettiği bir alan haline dönüştü. İlçeye değer kattı. Benzer projeyi Orhaneli’de de Keles'te de hayata geçiriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde doğayla iç içe yapılan turizm çok ciddi gelişti. Biz de bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Keles Kocayayla bu proje ile yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olacak. Böylelikle bölge ekenomisine de önemli bir artı değer sağlamış olacağız" dedi.

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