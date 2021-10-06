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Bursa 18'inci Uluslararası Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

DHA

Bursa 18'inci Uluslararası Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)TARIM ve hayvancılık sektörlerinin merakla beklediği Bursa 18'inci Uluslararası Tarım Fuarı ve BURSA 13'üncü Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 150 firmanın katıldığı fuar hakkında bilgi veren Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bu fuarı bir önceki fuarla kıyaslamamak lazım. En son 2019 yılında yaptığımız fuarın ziyaretçi sayısıyla pandemi döneminde açtığımız bu fuardaki ziyaretçi sayısı elbette bir olmayacak. Ama bu yıl 150 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Yurt dışından şuanda 2 binin üzerinde iş insanı fuarımızda dolaşıyor. 36 ülkeden ziyaretçimiz var" dedi.Tarım ve hayvancılık sektörünün en büyük iki fuarından biri olan Bursa Uluslararası Tarım Fuarı'nın 18'incisi ve Bursa Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nın 13'üncüsü TÜYAP Bursa Fuar alanında kapılarını ziyaretçilerini ağırladı. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılmayan fuara ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 150 firmanın katıldığı fuar, 36 ülkeden ziyaretçi ağırlıyor. 9 Ekim'e kadar açık olacak olan fuarı 150 bin kişinin ziyaret etmesi, yaklaşık 250 milyon dolarlık da bir iş anlaşmalarının olması bekleniyor."250 MİLYON DOLARLIK SATIŞ OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"Bursa Tarım Fuarı'nın 7 iklim coğrafyasına sahip olan ürün segmentine uygun bir fuar olduğunu belirten İlhan Ersözlü, "Haliyle de buraya Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın çok farklı coğrafyalarından ziyaretçi geliyor. Burada geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'deki tarımsal mekanizasyon ve tarım ekipmanları ihracatına buradan büyük katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bizim tahminimiz burada yaklaşık 250 milyon dolarlık bir satış gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğa gibi bu yıl da pandemiye rağmen, pandeminin hafiflediği bir dönemde ama tarım sektörünün önem kazandığı bir dönemde ki bu pandemi dönemi bize tarımsal tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İşte bu tarımsal üretime paralel bu fuarın bu dönemde açılması özellikle girdi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde bu fuarın açılmasının akıllı tarım teknikleriyle ve teknolojileriyle üretimin yapılmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Aynı zamanda geçtiğimiz dönemde yaşanan aşırı sıcaklardan, sel felaketleri ve ilkim değişikliğinden dolayı tarım sektörünün akıllı tarım uygulamalarıyla yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu gösterdi. İnşallah bu fuarda bu modernizasyona cevap verecek, çiftçimizin, toprakla ve hayvancılıkla uğraşan kesimin ihtiyaçlarını göreceği bir fuar olacak. Bereketli bir fuar olur inşallah" dedi."PANDEMİ NEDENİYLE ESKİ FUARLARLA KIYASLAMAMAK LAZIM"Pandemi nedeniyle katılımcı sayısının eski fuarlarla bir olmayacağını belirten Ersözlü, "Bu fuarı bir önceki fuarla kıyaslamamak lazım. En son 2019 yılında yaptığımız fuarın ziyaretçi sayısıyla pandemi döneminde açtığımız bu fuardaki ziyaretçi sayısı elbette bir olmayacak. Ama bu yıl 150 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Yurt dışından şu anda 2 binin üzerinde iş insanı fuarımızda dolaşıyor. 36 ülkeden ziyaretçimiz var. Şu anda ikili görüşmeler yapılacak. Yaklaşık 6 bin civarında iş görüşmesi yapılacak. İnanıyorum ki fuarın bitimi olan 9 Ekim akşamında biz yaptığımız çalışmaların sonuçlarını göreceğiz" diye konuştu.ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR YARIŞIBursa 18'inci Uluslararası Tarım Fuarı'nda bu yıl çiftçiler yarışması düzenlendi. Fuarın medya sponsoru olan Agro Tv tarafından organize edilen yarışmada başarılı olan çiftçiler ödüllendirildi. Etkinlik hakkında bilgi veren Agro Tv kurucu ortağı Doğan Başaran, "18'incisi düzenlenen Bursa Tarım Fuarı'ndayız. Agro Tv olarak biz bu fuarın medya sponsoruyuz. Bu fuarda, katılım yapan çiftçilerimizle birlikte traktör yarışması organize ediyoruz. Tüyap iş ortaklığıyla yaptığımız bu fuar arena yarışmasında Türkiye'de ilk defa bu organizasyonu yapıyoruz. Her gün çiftçilerimiz traktörle hünerlerini gösterecek. Bizde bu yarışma konseptiyle çiftçilerimizi ilk defa yarışma deneyimi içine koyuyoruz. Bu fuarın ve bu yarışmanın konsept ve benzerinde 2022 Mart Konya Fuarı'nda yapmak üzere planlama yapıyoruz. Her günün birincisine ödüller vererek çiftçilerimizi mutlu etmeye ve bu fuarın daha verimli geçmesi için medya sponsorluğumuzu organize etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN BURSA, (DHA)
2021-10-06 10:15:09

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