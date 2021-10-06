Karacabey'de milli mücadele kahramanlarına vefa örneği

Bundan 99 yıl önce verilen kurtuluş mücadelesi sırasında Karacabey, işgalci Yunan kuvvetlerinden en çok tahribatı alan şehirlerdendi.

Karacabey’in 14 Eylül günü düşman işgalinden kurtuluşunun ardından Bandırma’ya doğru geri çekilen Yunan askerleri, kahraman Türk ordusu tarafından amansız bir takiple kovalanmış fakat bazı yerlerde düşmanla çarpışan Mehmetçiklerimiz şehit düşmüştü. Karacabey’den sonra Bandırma’ya doğru geri çekilen Yunan intikam alayı; Çavuşköy ve Danışment Mahallesi dolaylarındayken onları takip ederek Türk ordusuna bilgi aktaran iki asker, düşman askerlerinin top atışıyla şehit düşürülmüş ancak yıllar içerisinde Bandırma ve Karacabey sınırında, yerleşim yerlerinden uzakta olduğu için mezarları unutulmuş ve bakımsız hale gelmişti. Karacabey Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bu mezar yeniden ortaya çıkarılarak, bakımı yapıldı ve kültür envanterine kazandırıldı. Önceki gün düzenlenen törenin ardından şehitler, dualarla yad edildi.

Geçmişimize değer vermeliyiz

Tören; Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, Çavuş ve Danışment muhtarları ile mahalle sakinlerinin katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan,“Vatanımız, şehit kanlarıyla sulanmış topraklardan müteşekkil. Geçmişimizi bilmemiz, geçmişimize değer vermemiz önemli. Bu aziz coğrafyada birçokyerde, birçok isimsiz kahraman toprağın altında yatıyor. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes topraklar. Bizlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, bu şuurda olmamız lazım. Karacabey Belediyesi olarak,kültür envanteri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizde vatandaşlarımızı dinliyor, istişarede bulunuyor, onlarında yönlendirmeleri sonucunda gerçek bilgilere sahip olduğumuzda, onunla ilgili çalışmaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Taşlık şehitlerimiz, Canbolu Köprüsü’nde şehit olan askerlerimiz, Kulakpınar Mahallemizde köyün hayatını kurtaran Arnavut Demir Dedemiz, Bakırköy’de Arap Ali ve askerleri. Yaptığımız araştırmalar ile ortaya çıkardığımız veya gündeme aldığımız manevi değerlerimiz her biri. Burada da KaracabeyBandırma sınırında, Yunanlıların bu toprakları terk ederken geçtikleri yerleri yakarak, vatandaşlarımızı katletmesi sonucunda büyük felaketler yaşanmış. Geçtiğimiz 14 Eylül’de, Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutladık. İşte burada da yıllar önce o kurtuluş gününde, 2 vatan evladımızı şehit vermişiz. Başta buradaki yatan iki askerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla bir kez daha yâd ediyorum.Bu değerlere sahip çıkmamız gerektiğini, genç nesillere aktarmamız gerektiğinisıklıkla ifade ediyoruz. Karacabey Belediyesi olarak, kültür envanteri çıkarmaya gayret ediyoruz” dedi.

Manevi değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz

Konuşmasında, bu değerlere sahip çıkan muhtarlara, mahallelilere ve Karacabey Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekibine teşekkür eden Özkan, bu gibi manevi değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Sadece mezarların bakımını yapmıyoruz. Hikayelerini de mümkünse birinci ağızdan duyup kaydederek, gelecek nesillere aktarmanın yollarını arıyoruz. Ve bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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