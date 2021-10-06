Aşıların önemi

Grip aşısının her yıl yapılması önerilen bir aşı olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, bu aşıların bir kısmının ölü aşı, bazılarının ise virüs parçacığını içerdiğini söyledi.

Bionthec aşısının, haberci RNA (mRNA) aşısı olduğunu ve kas içine yapıldığını ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, “Kas hücresinde SARSCoV2’nin yüzeydeki spike antijenlerini üreterek buna karşı antikor oluşmasını sağlar. Bizi korona virüse karşı korur. Covid19 aşısı bir ay arayla 2 doz yapılmalıdır. Covid19 için Bionthec aşısının 3. dozu Amerika Birleşik Devletleri Gıdaİlaç Kurumu (FDA) tarafından 65 yaş üstüne ve altta bir hastalığı olan kişilere yani organ nakli, bağışıklık bozukluğu olanlar gibi yapılmasını çok yeni olarak önermiştir. Grip aşısı ile birlikte Covid19 aşısı yapılabilir. Daha önce iki adet ölü Covid19 aşısı Sinovac olanlara en az bir doz daha iyisi iki doz Bionthec önerilir” diye konuştu.

Hastalığı geçirenlere hastalığı geçirdikten 3 ve 6 ay sonra tek doz Bionthec aşısı önerilebileceğini belirten Mıstık, “Tüm aşılar için aşı yapılacak kişide aktif bir enfeksiyon belirtisi, ateş, üşüme, titreme, soğuk algınlığı, nezle ve grip olmamalıdır. Aşı hastalık geçtikten sonra yapılmalıdır. Gebelere aşı gebeliğin 3. ayından sonra uygulanabilir. Lohusalara doğumdan en erken bir ay sonra aşı yapılabilir. Aşı yapılacak kişide aşı içindeki maddelere bilinen bir alerjisi olmamalıdır. Tüm aşılar için doktorunuza danışarak aşı olabilirsiniz. Son olarak erişkinler için de çocuklardaki aşı takvimi gibi bir aşı takvimi uygulandığını bilmemiz gerekir” dedi.

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