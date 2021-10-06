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Özcan Bizati: "Ortak bir takım dili oluşturmaya çalışıyoruz" Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: "Lütfen herkes Bursaspor’u sevsin"

İHA

Özcan Bizati: "Ortak bir takım dili oluşturmaya çalışıyoruz" Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: "Lütfen herkes Bursaspor’u sevsin"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaeli kampında yaptığı açıklamada, ortak bir takım dili oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Takımdaşlık oluşuyor. Futbolcular birbirlerine sarılıyor. Bu durumu sahaya yansıtacağız" dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaeli kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 53 yaşındaki teknik adam, hazırlıkların iyi başladığını belirterek, "Tesisler sebebiyle geldik. Ciddi bir ara vardı. Ortak bir takım dili oluşturmaya çalışıyoruz. Takımdaşlık oluşuyor. Birbirlerine sarılıyorlar. Bu da takım performansına etki ediyor" dedi. Ligde oynayacakları Boluspor maçıyla ilgili de konuşan Bizati, şunları söyledi:
"Maç maç gitmemiz gerekiyor. Önce Boluspor maçı ile başlayacağız. Her maç gibi onu da kazanmak isteyeceğiz. Gereklilikleri yapmamız gerekiyor. Durumumuzu bilip ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Çok eksilerimiz var. Öne çıkmak, gol atmak istiyoruz ama topu kaptırınca geri dönemeyen bir takımımız var. Bütün, kompakt oynamaya çalışan bir takım olma yolunda ilerliyoruz."

"Lütfen herkes Bursaspor’u sevsin"
Kampın moral açısından iyi olduğunu vurgulayan Özcan Bizati, "Espri anlamında tavla, okey oynayacaklarını söyledim. Artık futbolcularımız birbirine sarılmaya başladı. Birliktelik oturmaya başladı. Başarı da yavaş yavaş gelecektir. Farklı oynamak istiyorum ama elimizdeki oyuncu yapısına göre oynamak zorundayız. Farklı formatlar deneylemiyorum. 3’lü formatı ben de oynamak istiyorum. Ama eksiklerimiz var. İki İsmail de çalışmalara başlıyor. 67 sakatımız var. Milli takımlara gidenlerimiz var. Az kişi ile çalışıyoruz. Takıma katılmaları ile özellikle orta sahamız güçlenecektir" diye konuştu.

"Hızlı toparlanırsak işimiz kolay"
Bizati, Bursaspor camiasının büyük başarıları hak ettiğini ifade ederek, "İnsanlar gece rüya görür, gündüz gerçekleri görür. Biz gece de gerçekleri göreceğiz. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etsin. Herkes bütün olarak hareket etmeli. Lütfen herkes Bursaspor’u sevsin. Hızlı toparlanırsak işimiz kolay ama geç toparlanırsak zorlanırız" dedi.

"Devreye kadar kimseye ihtiyacımız yok"
Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, bazı mevkilerde eksiklerin olduğunu ancak transferin devre arasında konuşulması gerektiğini savundu. 53 yaşındaki teknik adam, "Bazı mevkilerde eksiğimiz var. Oyuncularımız oraları kapatacaktır. Futbolcularımızın performansını arttırmamız lazım. Her alanı farklı farklı düzeltmemiz lazım. Bizim devreye kadar kimseye ihtiyacımız yok. O zaman konuşulur" şeklinde konuştu.

"Tim Matavz’ı kalıba sokmak lazım"
Tim Matavz’ın performansı hakkında sorulan soruya ise Özcan Bizati, "Tim Matavz kampa geç katılmış ve Covid geçirmiş bir futbolcu. Böyle birçok oyuncu var. Belirli bir süreci antrenman olarak boş geçmişler. Bunların üzerinde çok durmadan ileriye bakmak lazım. Tim’i de kalıba sokmamız lazım. Forma girecek, girmezse alternatiflerimiz var. Batuhan Kör de iyi durumda. Vakıfköy’de 12 futbolcu dahil edecektik ama covid temaslı oyuncular olduğundan dolayı edemedik. Bu sağlık sorunu azalınca Vakıfköy’den oyuncu takviyesi de olacak" diye cevap verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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