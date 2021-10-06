Altın çağın hekimleri beyaz perdede

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen ‘8. Uluslararası Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl sağlık çalışanlarına ithaf edilen festivalde, altın çağın hekimleri başlığında İbni Sînâ, El Bîrûnî, İbni Cessar, Er Râzî, El Zehravî, İbni Bacce ve İbni Nefîs’in hayat hikâyeleri beyaz perdeye taşındı.

BTSO hizmet binasında gerçekleştirilen ödül törenine, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, BTSO Yönetim ve Meclis Divan üyeleri ve kamu kurum temsilcileri katıldı. Bakan Yardımcısı Demircan yaptığı açılış konuşmasında, bakanlık olarak manevî önderlerin gelecek nesillerce de tanınması ve bu kutlu mirasın yaşatılması adına gösterilen çabanın bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Demircan, “Hayâli zihinlerde oluşturan sanattır. En etkili sanat da sinema. Sinemada tasarladığınız her şeyi gerçeğe dönüştürmek için adım atıyorsunuz. O yüzden böyle özel çalışmalara sunduğu destekten dolayı BTSO yönetimini kutluyorum. BTSO doğru yolda. Onlara büyük bir alkış istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.

Festivalin, hayata ve insanlığa bakışıyla tüm dünyaya örnek olmuş değerleri sinema sanatının gücüyle kalıcı hâle getirme çabasının İslam medeniyetinin ve kadim Anadolu'nun maneviyatını gönendiren bir çaba olduğunu ifade eden Demircan, "Böylesi bir çabanın yâreni olmuş, fikir ve gönül dünyalarını değerlerimizi yüceltmeye vakfetmiş kıymetli genç kardeşlerime bizleri bu anlamlı faaliyette bir araya getirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Fedakar sağlık çalışanlarımıza armağan edilen bu yarışma için kalemlerini aşk ile kağıtla buluşturan değerli kardeşlerimiz, ömürlerini bilime ve insanlığa adayan şahsiyetlerin hikayelerini başarıyla yansıttılar. Kendilerine bu ulvî çabalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

“Festival Bursa’nın tanıtımına katkı sağlıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin en büyük sanayi ve üretim merkezi olan Bursa’nın aynı zamanda yüzlerce yıllık kültür mirası ve saygın geçmişi ile dünyanın en önemli değerleri arasında yer aldığını söyledi. Kültürel mirasın evrensel değerlerin yanında gençlere yeni öğrenme ve gelişme fırsatları sunarken, keşfetme güdüsünü beslediğini belirten Burkay, “Oda olarak bizler şehrimizin ve ülkemizin ekonomisini güçlendirmek için elimizden gelen gayreti göstermenin ötesinde eğitim, kültür ve sanat alanlarında da hizmet etmek adına birçok özel çalışma gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz, bu yönüyle de kentimizin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Bursa’yı kültür ve sanatta da ileriye taşıyacak projelere öncelik vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Fedakar sağlık çalışanları unutulmadı”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen 11 Eylül saldırıları sonrasında dünya genelinde Müslümanlara karşı ortaya çıkan negatif algı ve tutumların bütün dünyada hızla artarak devam ettiğini vurguladı. Vali Canbolat, şöyle konuştu: "Film, müzik, tiyatro gibi evrensel dili olan sanatları bu noktada çok iyi değerlendirdiğimizde İslamafobinin önüne nispeten geçmemiz mümkün olacaktır. Buradan hareketle festivalin çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade etmek isterim. Çünkü güzel bir incelik gösterip bu yılki festivali dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ithaf ettiler."

478 senaryo başvurusu

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, Avrupa’nın karanlık çağında İslam dünyasının altın çağı olduğunu belirterek, “Onlar, çağlarının ötesinde yaşayan İslam’ın güneşinde kadim coğrafyamızın büyük değerleriydi. Senaryo kategorisinde 478 senaryo başvurusu ile yarışmamızı taçlandıran tüm senaristlerimize, kısa film yarışmasında 268 yönetmenimize teşekkür ediyorum. Kültür ve sanatına sahip çıkmayan kadim değerlerine ileri kuşaklara medeniyetler tarih sahnesinde boy gösteremez. Festivalimize katkılar sunan Bakanlığımıza, BTSO’ya, tüm kuruluş ve şahıslara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilk olarak dünyaca ünlü İranlı yönetmen Mecit Mecidi'ye onur ödülü verildi. Mecidi, festivalin İslamiyet’in değerli isimlerinin dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağladığını söyledi. Daha sonra ödül törenine geçildi. Senaryo kategorisinde "El Biruni" temalı ödül Hakan Ayvaz'a, İbni Sina" temalı ödül Serhat Arslanoğlu'na, "Er Razi" temalı ödül Engin Deveci'ye, "İbni Nefis" temalı ödül Aykut Topçu'ya, "El Zehravi" temalı ödül Canan Dilek'e, "İbni Bacce" temalı ödül Oğuzhan Ünal'a, "İbni Cessar" temalı ödül Ozan Kanar'a verildi.

En iyi film Eniz Manaz’a

Gecede, en iyi film ödülü ‘Abella’nın yönetmeni Eniz Manaz, en iyi ikinci film ödülü Ahmet Mücait Aydoğan, en iyi üçüncü film ödülü Muhammet Furkan Daşbilek ve BTSO özel mansiyon ödülü ise Mustafa Aydın’a verildi. Programa ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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