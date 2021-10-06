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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da pas pres çalışması gerçekleşti

İHA

Bursaspor’da pas pres çalışması gerçekleşti

Bursaspor’da Kocaeli kampı devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım bu sabah yaptığı idmanda pas pres çalışması gerçekleştirdi.
Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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