Kestel’de tüm pazar alanları kapalı ve modern olacak Başkan Tanır, pazar esnafını ziyaret etti

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kısa bir süre önce hizmete açılan Kestel Kapalı Pazar Alanı’nda, Pazar esnafı ile bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kısa bir süre önce Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde hizmete açılan Kestel Kapalı Pazar Alanı’nda, Pazar esnafı ile bir araya geldi. Farklı meslek gruplarıyla gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarının yanı sıra esnaf ziyaretleriyle de esnafın taleplerini dinleyen Başkan Tanır’a, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, AK Parti Kestel İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Tezgahları gezen Tanır, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, yeni hizmete başlayan Pazar alanı hakkındaki memnuniyetlerini sordu.

‘’İlçemizdeki tüm pazar alanları, kapalı ve modern tesislerde olacak’’

Ziyaretin ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kısa bir süre önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize kazandırılan Ahmet Vefik Paşa Mahallemizdeki kapalı Pazar alanı ve katlı otoparktayız. Burada esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ediyor, alışveriş yapan hemşehrilerimiz ile sohbet gerçekleştiriyoruz. Pazar hakkında aldığımız tepkiler genel manada güzel ve olumlu. İçerisinde 264 araçlık otopark, zabıtagüvenlik noktası, asansör ve tuvaletlerin bulunduğu 4 katlı bir kompleks. Artık ne esnafımız ne de alışverişe gelen hemşehrilerimiz, zorlu hava şartlarından etkilenmeyecek, otopark sıkıntısı yaşamayacak. Tüm sokak pazarlarının artık bu gibi modern alanlara taşınması gerekiyor. Burası bizim ilçemizdeki üçüncü kapalı Pazar alanı. Cadde üzerinde kurulan yalnızca, bir pazarımız kaldı. O bölgedeki kamulaştırma sorunlarının ortadan kalkmasıyla, Cuma pazarımızı da kapalı Pazar alanına dönüştüreceğiz. Böylelikle ilçemizdeki tüm Pazar alanları, kapalı ve modern tesislerde olacak. ’’ dedi.

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