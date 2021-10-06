Nilüfer’de spor, bilimsel çalışmalarla gelişecek

Nilüfer Belediyespor Kulübü ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Hem sporcular hem de üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen protokole Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz imza attı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı ile akademisyenler katıldı. Protokol kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Nilüfer Belediyespor’un bütün tesislerinde ve çok sayıda spor branşına yönelik meslekî gelişim, beceri ve tecrübe kazanmaları için staj yapma fırsatı bulacak. Ayrıca, kulüp ve üniversite arasında sporun ve sporcunun gelişimine yönelik bilimsel çalışmalar da yapılacak.

İmza töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi ile yapılan iş birliklerine büyük önem verdiğini ifade etti. Üniversitenin, Nilüfer ilçesi sınırları içinde olmasının da bu önemi daha da artırdığını belirten Başkan Turgay Erdem, “Üniversite ile birlikte karşılıklı iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Birçok alanda iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan, çocukların spor yaparak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, bu sayede eğitimlerine de katkı sağlayabilmektir. Misafir olarak gelen değerli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Biz, üniversiteden bilimsel katkılar alarak, biz de kendi imkânlarımızı üniversiteye ve öğrencilere sunarak ortak çalışmalar yapacağız. Farklı alanlarda iş birliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz’a da teşekkür etti.

Karşılıklı iş birliği ve dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz da, insana dokunan her türlü faaliyette üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Kılavuz, “Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi, Güney Marmara’da toplumun kılcal damarlarına kadar hissettiği problemlerin çözümü için ortak akıl oluşturuyor. Böyle bir birikimimiz var. Üniversitesanayi iş birliği belki daha ön plana çıkıyor, ama üniversitelerin görevi, sadece bilim, teknoloji ve sanayiden ibaret değil. Topluma hizmet eden uygulamaları da var” dedi.

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