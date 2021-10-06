Bursa'da elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı. İşçiler, akıma kapılan genci kurtarıp, vücudunun bir kısmını toprağa gömdüler.

Olay , Sulhiye Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. Engin A. (19), çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları, genci akımdan kurtardı. Arkadaşları, vücudundaki elektriği alması için, Engin A'nın bedeninin bir kısmını toprağa gömdü. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından toprak altından çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

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