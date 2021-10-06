Elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi Engin A. (19) 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü. Engin A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi´ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.´yı toprağa gömdü. Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-06 14:04:09



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