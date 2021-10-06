Uyuşturucu satıcısı polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri, uzun süredir takip edilen uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uzun süre takip edilen ve hakkında çok sayıda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dosyası bulunan H. İbrahim Ç. (28) isimli şahsa jandarma ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan H. İbrahim Ç, satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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