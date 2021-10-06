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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Huzurlu aile ve mutlu gençlik" seminerleri başlıyor

İHA

“Huzurlu aile ve mutlu gençlik" seminerleri başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin AHİD işbirliğiyle düzenlediği ve 10 hafta sürecek olan “Huzurlu aile mutlu gençlik” seminerleri başlıyor.
İnegöl Belediyesi’nin pandemi öncesi her yıl Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğiyle düzenlediği ve ilçe halkının büyük ilgi gösterdiği seminer programları başlıyor. 10 hafta sürecek olan ve bu yıl “Huzurlu aile mutlu gençlik” sloganıyla yapılacak 10 haftalık seminerlerin ilki, 8 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.
10 haftalık seminer programının ilkinde, Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan İnegöllülerle buluşacak. Bütün programlar Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Ayrıca programlara girişte aşı kartı ve PCR testi mecburi olacak. Ücretsiz biletli olarak yapılacak seminer programlarıyla ilgili biletler, program günü 16.00 itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinden alınabilecek.

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