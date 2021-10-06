Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma dağıtıldı

Bursa'da Şehzade Mustafa için lokma hayrı yapıldı.

Kanunî Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan’ın 1515 yılında Manisa’da dünyaya gelen oğlu Şehzade Mustafa, Bursa'da Muradiye Külliyesi’nde bulunan kabrinde, ölümünün 468. yılı dolayısıyla anıldı. Yapılan duanın ardından, Muradiye 2. Murat Camii önünde, hayırsever Berrin Nuroğlu Çoban halka lokma ikramında bulundu. Lokma ikramına vatandaşlar ilgi gösterdi. Şehzade Mustafa için Muradiye Camii görevlileri tarafından da mevlidi şerif okunup, kabri başında dua edildi. Kanunî Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan’ın 1515 yılında Manisa’da dünyaya gelen oğlu Şehzade Mustafa, önce Manisa’da, daha sonra Amasya'da ve son olarak da Konya'da sancakbeyliği yapmıştı.

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